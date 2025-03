Romina Marcos habla del papel de “Mami Niu” en La Casa de los Famosos All-Stars

Romina Marcos es la hija de Niurka Marcos, también conocida en La Casa de los Famosos All-Stars como “Mami Niu”. Romi, cantante y actriz, habló de la participación y desempeño de su mamá dentro del famoso reality de Telemundo. Y es que al día de hoy, vale decir, que el trabajo que la cubana está siendo dentro de la casa se está destacando ampliamente, gracias a la dinámica que desarrolla junto a Rey Grupero y Carlos “Caramelo” Cruz.

Sobre todo esto, Romina ha hablado con Mezcal TV y dijo: “Independientemente de lo bueno, lo malo, creo que está muy coherente, está muy bien, se está divirtiendo, la veo pasándosela ‘padre’, la veo como jugando pero al mismo tiempo disfrutando, tranquila”.

Así mismo agregó: “Y también como su hija viendo muchas cosas que luego, como no vivo con ella, estás con mamá y todo, pero al ya no vivir juntas hay muchas cosas de las que ya no nos damos cuenta; entonces la veo y digo ‘¡ay, no manches! Mi mamá ya cambió esto, ya no es así’, y también me estoy dando cuenta de todos esos cambios que hay en ella y estoy muy orgullosa”.

Después de ver a su hermano Emilio Osorio, Leslie Gallardo y a su progenitora afirma que le gustaría formar parte de alguna edición de este formato. “Yo, ya después de que estuvo mi hermano, mi cuñada, mi mamá dos veces (en ‘La Casa de los Famosos’), ¿tú crees que yo no voy a decir que sí? Ya me toca, yo sí la verdad, aunque me vaya mal, bien o lo que sea, pero sí”.

Sobre su vida personal, la hija de Niurka aclara si está comprometida con su novia, La Doctora Laura Salazar, alegando que no esta comprometida. “Sólo me pidió que fuera su novia”.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos All-Stars aquí:

· Así van las votaciones hoy 29 de marzo en La Casa de los Famosos All-Stars

· Todos se preparan para un posicionamiento letal en La Casa de los Famosos All-Stars

· Dania Méndez le roba el poder de salvación a Caramelo en La Casa de los Famosos All-Stars