Carmen Yulín Cruz dice que Trump le ha dado la razón sobre ineficiente respuesta del gobierno federal en Puerto Rico tras huracán María

Nueva York – La exalcaldesa de San Juan (capital de Puerto Rico), Carmen Yulín Cruz, consideró que, al Donald Trump contemplar el desmantelamiento de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), le está dando la razón cuando, en el 2017, le cuestionó al presidente estadounidense la falta de respuesta de las autoridades federales en la isla ante la emergencia provocada por el huracán María.

“En primer lugar, Trump me está dando la razón cuando yo decía que, bajo su Administración, FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) no había respondido (en Puerto Rico) como debía responder; ahora él dice que FEMA no está capacitada para los desastres que se están dando. Eso, número uno”, declaró la también exvicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD) del que se desafilió.

En entrevista exclusiva con El Diario, Yulín Cruz, quien directamente se enfrentó al presidente por el tratamiento a Puerto Rico tras el embate de la tormenta en septiembre del referido año, insistió, en que Trump aún tiene que limar las asperezas con el pueblo puertorriqueño y pedir disculpas.

“La primera expresión que Donald Trump tiene que hacer es solidarizarse con la pérdida de más de 3,000 vidas del pueblo puertorriqueño, después de Irma y María, y aceptar la misma responsabilidad que está diciendo ahora, ‘mire, FEMA, les falló’; y, vicariamente, tiene que aceptar que él le falló al pueblo de Puerto Rico. Yo no veo eso pasando. Donald Trump es una persona soberbia; es una persona racista; es una persona que discrimina a boca de jarro, o sea, lo único que se podía decir de Donald Trump es que lo que ves es lo que es”, argumentó.

Las expresiones de la también exrepresentante se dieron a preguntas de este rotativo sobre las recientes acciones encaminadas por la Administración Trump como la orden ejecutiva que busca ampliar las facultades de estados y gobiernos locales para responder a emergencias como huracanes.

Para Yulín Cruz, es importante seguirle el paso a este tipo de discusiones debido a que, cualquier cambio en el organigrama o alcance de FEMA, tendría impacto en Puerto Rico, territorio en el Caribe que, precisamente, por su posición geográfica está constantemente amenazada por eventos naturales.

“Ahora mismo, el gobierno federal aporta un 75%, y los gobiernos locales, un 25%. Parte de esa orden ejecutiva, implicaría cambiar parte de esa estructura…Ciertamente, ni el estado de California, que es uno de los más ricos de EE.UU. tienen la capacidad económica para afrontar unos desastres como los que estamos viendo, porque, aunque Donald Trump diga que no, el cambio climático existe y trae consigo unas consecuencias que la vemos todos los días. Así que lo que yo creo es que, para subvencionar los impuestos menores para los billonarios, y este es el gabinete que más billonarios ha tenido en la historia de EE.UU., ya van por 14 billonarios en el gabinete de un presidente, se le está quitando dinero a los estados. Y esa orden ejecutiva va a tener un efecto en Puerto Rico y en los municipios”, anticipó la activista que esta semana participa como invitada en eventos en Hofstra University, en Nueva York, y en Harvard University, en Massachusetts.

“Hay una ley de por medio, que es lo que ha dicho la gobernadora (Jenniffer González), que es la Ley Stafford que tiene que enmendarse, porque FEMA es inevitablemente, por ley, la entidad que tiene, básicamente, que aprobar (obligar) los fondos para reconstrucción. Entonces, ¿cómo, mediante una orden ejecutiva, se puede alterar la gestión de FEMA al punto que afecte a territorios como Puerto Rico?”, indagó El Diario.

“Tú tienes toda la razón. Una orden ejecutiva no puede derogar una ley”, respondió.

Añadió: “Ciertamente, parte de lo que está sucediendo en Puerto Rico y parte de lo que se va a crear es una crisis constitucional. Donald Trump va a hacer lo que le da la gana, como está haciendo en el Departamento de Educación, y, entonces, se le va a llevar a los tribunales, y va a llegar a la Corte Suprema…Aquí ha habido unas acciones concertadas y concretas para que la derecha conservadora de EE.UU. se quede con los tres poderes del país. Esto es así. Esto no pasó por casualidad…”.

“Pero, usted ha dicho que FEMA no es eficiente; o sea que se tiene que mejorar. Entonces, ¿cuál sería la solución?, porque tiene algo de sentido esa parte, cuando la Administración insiste en que no está funcionando”, continuó este rotativo.

“Es totalmente cierto. La hipocresía es que no funcionó cuando estaba bajo su primera administración, y, por eso, 3,000 puertorriqueños o más están muertos hoy. Porque FEMA no sirva tal y como está, no quiere decir que haya que eliminarla y pasarle la carga económica a los municipios y a los estados. Quiere decir que, como en todo proceso, se puede hacer uno de reingeniería; uno para hacerlo más eficiente. El Departamento de Educación, que los niños no estén teniendo el aprovechamiento académico, la solución no puede ser cerrar escuelas, botar maestros y eliminar programas de educación especial”, contestó.

“Así que no tenemos que irnos a un extremo o al otro del péndulo. FEMA no sirve. FEMA no está capacitada ahora mismo. La solución puede ser, en vez de tener una agencia que sea a nivel central. Llevar a esa misma agencia a niveles más bajos y más cercanos a la población”, puntualizó Yulín Cruz.

Para la exalcaldesa de la capital puertorriqueña, parte del enfoque debería estar en darle mayor poder a los municipios dentro de la estructura de FEMA.

“Número dos, en una situación de emergencia, vamos a darle a los empleados municipales que son los que conocen los municipios, las ciudades, los condados, la capacidad de trabajar como entes de FEMA para que podamos llegar más rápido al lugar donde la necesidad está ocurriendo. Hay muchas personas que en una emergencia, después de María, no podían ir a trabajar a la oficina, pero eso no quería decir que nosotros no los pusimos a trabajar haciendo cajitas para llevarle de comer a la gente, llevando comida a las diferentes comunidades…”, abundó.

“Hay que mirar el Stafford Act para que la propuesta sea, cómo vamos a solucionar este problema de su fase, en su estructura, en su génesis, y no seguir metiendo dinero para que pase otra vez lo mismo”, añadió.

La Ley de Ayuda de Emergencia y Ayuda de Desastre Thomas T. Stafford es el marco legal que establece las pautas para la respuesta a desastres federales, en lo que respecta a FEMA y sus programas.

La orden firmada por Trump, titulada “Alcanzando la eficiencia a través de la preparación estatal y local”, busca una mayor inversión de gobiernos estatales y locales en la infraestructura estadounidense con el fin de “aumentar la seguridad nacional y crear un país más resiliente”.

Esa misma orden se refiere a otra bajo la que se creó el llamado Concejo de FEMA, cuyos miembros están enfocados en revisar todas las políticas nacionales de respuesta y preparación, y recomendarle al presidente las revisiones, retiradas y reemplazos necesarios para reformular los procesos y las métricas sobre responsabilidades federales, así como alejarse de un enfoque que abarque todos los riesgos.

La firma de estos decretos se suma a expresiones, tanto de Trump como de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agencia a la que está adscrita FEMA, sobre que esta última oficina sería desmantelada como parte de la política de la Administración de hacer más ágil y eficiente la respuesta a desastres y el desembolso de fondos federales.

La labor del comisionado residente Pablo José Hernández

Sobre la gestión del comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández, planteó que, para poder adelantar esfuerzos sobre este y otros temas, el también presidente del PPD debe insertarse en discusiones más amplias que trasciendan el Congreso en alianza con organizaciones y grupos de base comunitaria, ya que “uno no puede ir a EE.UU. solamente a pedir”.

“Cuando uno va y le habla a estos grupos, en los que la mayoría no son puertorriqueños, y uno les habla de la realidad política de Puerto Rico, pero inserta esa realidad política en el macro de lo que está sucediendo en EE.UU., y de lo que le sucede a la diáspora…Si el comisionado residente se queda en el mármol (Capitolio), únicamente en el mármol, no va a lograr mucho; solamente caminando los pasillitos del Congreso, enviando una cartita aquí, una reunioncita allá”, señaló.

“Pero, ¿eso es lo que usted entiende que él está haciendo?”, cuestionó este periódico.

“Bueno, lo que nosotros hemos visto es que ha habido una serie de reuniones; no se han visto resultados concretos. Yo creo que Pablo José es una persona inteligente, estructurada, trabajadora, decente, honesta, pero en EE.UU., el americano, cuando te le paras de frente con hechos, te escucha…”, contestó.

“Si él no se inserta en esas otras luchas; si no se convierte en la voz puertorriqueña que está apoyando a los compatriotas en la diáspora y los que todavía están haciendo resistencia en EE.UU., entonces va a ser una voz solitaria en el desierto que, dentro de un Congreso republicano, teniendo a una gobernadora que fue copresidenta de Latinos por Trump, que apoya a Trump…, no va a poder lograr lo que él entiende que puede lograr, que es el desarrollo económico para Puerto Rico, porque poner a EE.UU. primero no incluye a Puerto Rico”, continuó.

A juicio de Yulín Cruz, quien mantiene una relación agridulce con varios líderes del PPD por sus posturas críticas contra la colectividad como institución, Hernández tiene ante sí el reto de lograr que su trabajo en Washington logre eco en la isla.

“Lo que se hace en Washington D.C. tiene que tener eco en Puerto Rico, porque si no pasa eso, la verdad es que Jenniffer González puede decir con toda certeza que, bajo su comisaría residente, Puerto Rico recibió la cantidad de fondos más grandes que ha recibido en la historia. Eso lo puede decir…”, destacó.

“(Pablo José Hernández) tiene un gobierno republicano con una actitud, de no solamente quitarle dinero por terremoto, pandemia, etc., no solo a Puerto Rico sino a estados, sino también de no querer bregar con el estatus. Trump le dijo en la cara a Ricardo Rosselló (exgobernador de Puerto Rico) que le trajera dos senadores republicanos y cinco congresistas republicanos, y yo te doy la estadidad. Esa es la gran dicotomía. ¿Que se puede hacer quizás con mayor facilidad en un segundo cuatrienio?, que fue lo que hizo la gobernadora; pero en un primer cuatrienio, sin tener experiencia gubernamental…, así que la tiene, yo creo que cuando él dice, ‘la jalda bien empinada’, está hablando de la jalda que él tiene que trepar”, añadió sobre las intenciones del comisionado de priorizar el tema de desarrollo económico, fondos federales, y dejar de lado el debate del estatus territorial.

Yulín Cruz versus Trump justo después del huracán María

La figura de Yulín Cruz trascendió las fronteras de la isla cuando se enfrentó públicamente a Trump por lo que considera un manejo y respuesta deficiente a la emergencia por María en Puerto Rico.

“Ya me cansé de ser cortés. Ya me cansé de ser políticamente correcta. Estoy furiosa”, afirmó Yulín Cruz mientras fungía como alcaldesa bajo la insignia del PPD.

“Yo te ruego que tomes responsabilidad y que salves vidas. Nosotros estamos muriendo aquí, y yo no puedo entender el pensamiento de que nos estamos muriendo, que la nación más grande del mundo no pueda figurar la logística para una pequeña isla”, añadió en un discurso público.

“Si alguien allá afuera nos está escuchando, nos estamos muriendo, y ustedes (el gobierno federal) nos están matando con su ineficiencia”, denunció.

Las expresiones, que se dieron poco más de una semana después del embate del huracán María, la ubicaron en el radar de medios de EE.UU. y de otros países, y ampliaron la discusión sobre la crisis en la isla y la relación territorial entre ambas jurisdicciones.

En respuesta, el presidente catalogó la labor de los 10,000 trabajadores federales en el territorio como “fantástico”, y describió como “pobre liderazgo” el de Yulín Cruz y otros funcionarios en la isla, “que no pueden hacer que su personal trabaje”.

Posteriormente, en una reunión con el presidente, Yulín Cruz le manifestó que la discusión se trata de salvar vidas, y no de política, a lo que, según la entonces alcaldesa, Trump no respondió.

Aparte de la lentitud en la respuesta, otra cosa que le molestó a Yulín Cruz fue que Trump lanzó paquetes de papel toalla como si fuera un baloncestista a un grupo de damnificados en un evento en una iglesia en Guaynabo, imágenes que describió como terribles, abominables e insultantes.

Por otro lado, durante esa visita a Puerto Rico en octubre de 2017, Trump pareció restarle peso a la cantidad de fallecidos como resultado de la tormenta al contrastarla con los cientos que fallecieron por Katrina en el 2005.

“Toda muerte es un horror”, declaró el presidente en una conferencia junto al entonces gobernador de la isla Ricardo Rosselló. Seguidamente dijo que “cientos, cientos y cientos” murieron en Katrina, “una verdadera catástrofe”.

Minutos antes, Trump le preguntó directamente al entonces gobernador que cuántas personas habían muerto por María. “16 muertes confirmadas, frente a miles”, cálculo el presidente anticipándose a la respuesta de Rosselló.

A esta fecha, el número de fallecidos por María en Puerto Rico se calcula en más de 3,000; el de Katrina en 1,883 personas.

Por su posicionamiento en contra del manejo por parte del gobierno federal de la crisis en Puerto Rico, Yulín Cruz fue seleccionada para participar en la serie de HBO Max, “Habla Loud!”.

El galardonado documental expone las historias de héroes cotidianos, famosos inspiradores y latinos influyentes.

Pendientes a El Diario para la segunda parte de la entrevista a la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, en la que abordamos el borrador de orden ejecutiva pro independencia que circula en la Casa Blanca, oficinas de miembros del gabinete de Trump y de congresistas.

