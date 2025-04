La administración Trump recortará fondos a Planned Parenthood

La administración Trump comenzará a retener fondos federales a Planned Parenthood a partir del martes 1 de abril, una medida que restringirá el acceso a servicios médicos que incluyen exámenes de detección de cáncer, atención de salud sexual y anticonceptivos económicos.

A través de un comunicado, Planned Parenthood informó que recibieron un aviso de la administración Trump sobre planes para retener la financiación del Título X.

Esta decisión, que dará inicio a partir del 1 de abril, perjudicará a los pacientes de todo el país que dependen de los centros de salud de Planned Parenthood para recibir atención de salud sexual y otros servicios que suman un total de $286 millones en el año fiscal 2024.

Alexis McGill Johnson, presidenta y directora general de Planned Parenthood Action Fund. Foto: AP Photo/Jose Luis Magana

Restricción a servicios médicos

El Título X es el único programa federal del país dedicado a ofrecer anticonceptivos, exámenes de detección de cáncer y otros servicios de salud sexual y reproductiva a bajo costo para personas de escasos recursos, señaló la organización en el comunicado.

Desde su promulgación en 1970, el Título X, un proyecto de ley bipartidista, “ha ayudado a millones de personas quienes, de otro modo, no podrían permitirse estos servicios para recibir la atención que necesitan y merecen”.

Alexis McGill Johnson, presidenta y directora general de Planned Parenthood Action Fund, señaló que el gobierno busca eliminar el acceso a la atención médica.

“El presidente Trump y Elon Musk están impulsando su peligrosa agenda política, buscando eliminar el acceso a la atención médica para personas de todo el país, sin pensar dos veces en la devastación que causarán”, indicó McGill en el comunicado.

Las personas del país sufren

“Sabemos lo que sucede cuando los proveedores de atención médica no pueden utilizar los fondos del Título X: las personas en todo el país sufren, los cánceres no se detectan, el acceso a los métodos anticonceptivos se reduce severamente y la crisis de ITS en el país empeora”.

La directora de Planned Parenthood Action Fund puntualizó que luchará para que se restablezca esta financiación y “para mantener a los políticos fuera de la atención médica”, ya que las personas necesitan la clínica que es de bajo costo.

St. Louis, Missouri Crédito: Michael B. Thomas | Getty Images

Se congelarían $27 millones

“De los aproximadamente 25 millones de mujeres que reciben atención anticonceptiva anualmente, el 18% la recibe en clínicas con apoyo público, incluyendo centros financiados por el Título X”, dijo a The Washington Post, Kelly Baden, vicepresidenta de políticas públicas del Instituto Guttmacher.

Durante la campaña de las elecciones, el vicepresidente J.D. Vance expresó, que si Trump fuera elegido para un segundo mandato, tomaría medidas para poner fin a la financiación federal del Título X, afirmando que no “creía que los contribuyentes debieran financiar abortos tardíos”.

La medida congelaría $27.5 millones a Planned Parenthood y otras organizaciones, mientras las autoridades investigan si los fondos se utilizaron para iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, informó The Wall Street Journal.

