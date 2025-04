¿La producción de La Casa de los Famosos All-Stars juega en contra del cuarto agua?

Cualquiera podría decir que los fans del cuarto agua no tienen razones para dudar de la producción de La Casa de los Famosos All-Stars, pero es que ahora ya no se trata sólo de sus fandoms, se trata también de que los habitantes que conforman dicha habitación ya se dieron cuenta.

Rey Grupero, Alejandra Tijerina, Manelyk González y Alejandra Tijerina han denunciado esta situación, después del cine de ayer. Todos los videos que usan para esta dinámica parece estar pensando con la única finalidad de exponerlos, de crear caos y total división. Y los fans están de acuerdo, el público está dejando no sólo de confiar en “La Jefa” sino en el proyecto.

¿Qué dice el público en las redes sociales?

Mensajes como este se repiten en las plataformas digitales: “Mi team está bajoneado, sintiendo los golpes que producción les viene dando desde hace tiempo uno tras otros, pero producción no hará que los deje de querer y apoyar. Con sus virtudes y defectos yo no me quito”.

Galas y argumentos parcializados

La forma en la que los conductores en todas las galas hablan del cuarto agua es también un total indicativo sobre la forma en la que siempre justifican sea lo que sea que haga Lupillo Rivera, Luca Onestini, Paulo Quevedo, Dania Méndez, Paty Navidad y compañía.

Al ver la narrativa tan parcializada y poco objetiva de la producción y de sus conductores, el público tiene absoluta razón de molestarse y de cuestionar la finalidad de esta temporada. De cuestionarse hasta qué punto es válido seguir viendo el programa si parece que ya decidieron a quién van a favorecer y a quiénes quieren llevar a la final.

La forma tan injusta de exponer a unos y de “proteger a otros” ya sea para agrandar a los de agua y seguir creando una narrativa de víctimas y victimarios, lo que algunos podrían creer que es para favorecer a agua, ¿pero si después de esto Niurka Marcos decide irse de la casa o si nomina a Mane y se termina dividiendo agua, adónde llega esto de que se supone los favorece?

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos All-Stars aquí:

· Laura Bozzo dice que ‘LCDLF All Stars’ no fue un reality para ella

· VIDEO: Paty Navidad trama nuevo complot en La Casa de los Famosos All-Stars

· Hoy tres películas amenizarán el cine de La Casa de los Famosos All-Stars y vienen más monedas en juego