Laura Bozzo dice que ‘LCDLF All Stars’ no fue un reality para ella

La conductora y abogada peruana Laura Bozzo fue la octava participante eliminada del reality show ‘La Casa de los Famosos All Stars’ de Telemundo. Bozzo fue una de las habitantes más polémicas de esta temporada pero no obtuvo los votos suficientes del público para seguir en competencia por al menos una semana más.

Tras ser eliminada del programa, Bozzo ofreció una entrevista para US Weekly en Español en donde describió lo que significó este reality para ella. Recordemos que Laura Bozzo participó en la segunda temporada del exitoso reality show de Telemundo, pero fue eliminada en la décima semana.

“Esto no fue un reality para mí, esto fue una experiencia para mí. La experiencia no fue como las anteriores, entonces no lo considero un reality”, nos confesó Laura con firmeza.

Aunque no le pareció que el espíritu competitivo de esta edición se iguale con las anteriores temporadas, Laura Bozzo considera que todavía puede dar un último paso dentro de los programas de telerrealidad pero no en Latinoamérica sino en España.

“Considero que me gustaría cerrar con broche de oro, pero en un reality en España”, dijo la conductora de Laura en América.

Ante la pregunta de si era posible que por su experiencia en la televisión hubiese “menospreciado” a otros habitantes de la llamada “nueva generación”, Laura Bozzo aseguró que protegió a Caramelo como si fuese su hijo a pesar de que el dominicano se posicionó en su contra el pasado domingo.

“Caramelo es como mi hijo. No sé por qué me preguntas eso, porque si hubieras visto toda la casa, te hubieras dado cuenta que quien más ha protegido a Caramelo soy yo”.

Asimismo aclaró que respeta a los participantes de la nueva generación, conformados por aquellos habitantes que no estuvieron en temporadas anteriores de ‘La Casa de los Famosos’. Incluso opinó que puede ser uno de estos participantes quien se lleve el gran premio de esta edición.

“A quien más enseñé, protegí y cuidé es a la nueva generación. Yo no me siento más que nadie ni nada y estoy segura que puede ser que alguien de la nueva generación gane este reality, y espero que así sea”.

Laura Bozzo formó parte del cuarto fuego, uno de los que ha perdido más habitantes en lo que va de temporada. Sin embargo, la abogada considera que no congenió con los integrantes de ese cuarto.

“Me pusieron en un cuarto donde todos eran en la casa de Heidi y yo soy una… no soy como el huracán boricua, soy el terremoto peruano. Entonces, el terremoto peruano no puede estar en la casa de Heidi. Y por pen–os fueron saliendo uno a uno. Ahí está. Ya no hay cuarto fuego”.

Bozzo quiso ser cautelosa con sus predicciones sobre quién podría ganar esta temporada. Sin embargo, surgieron nombres como Lupillo Rivera y Niurka Marcos.

“Todavía esto lo veo muy verde. No veo ganadores en este momento… Por estrategia y porque acaba de salir y tenía todo su fandom bien, podría ser Lupillo Rivera, pero no sé… o Niurka, aunque el problema es que Niurka es todo actuado. Eso de la gallinita protectora de los hijos, la verdad es que no la veo”.

Sigue leyendo:

Niurka Marcos acepta a Laura Bozzo en el cuarto Agua de La Casa de los Famosos All-Stars

¿La producción de La Casa de los Famosos All-Stars se prepara para separar al cuarto agua?

¿A quién salvará Dania Méndez esta noche en La Casa de los Famosos All-Stars?