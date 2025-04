Ciudades de EE.UU. donde se está sintiendo más la inflación

Con una tasa de inflación interanual del 2.4 % en marzo, el sitio web de finanzas personales WalletHub publicó su informe actualizado sobre los Cambios en la Inflación por Ciudad.

Las tasas de inflación varían en todo Estados Unidos, y para determinar cómo la inflación afecta a las personas en diferentes partes del país, WalletHub comparó 23 Áreas Estadísticas Metropolitanas (MSA) principales con dos métricas clave relacionadas con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación.

El sitio comparó el IPC del último mes con datos disponibles de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) con el de dos meses y el de un año antes para obtener una visión general de cómo ha evolucionado la inflación a corto y largo plazo.

“La tasa de inflación estadounidense alcanzó su máximo en 40 años tras la pandemia, pero desde entonces se ha desacelerado significativamente debido a factores como las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal. La tasa de inflación interanual se situó en el 2.4% a marzo de 2025, cifra que sigue siendo superior a la tasa objetivo del 2%. Diversos factores, como la guerra en Ucrania, la escasez de mano de obra y los recientes aranceles, impulsan esta inflación por encima del promedio. A pesar de que el país aún no ha alcanzado su objetivo, la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés en el nivel establecido en diciembre de 2024”, dice el reporte de WalletHub.

Ciudades con mayores problemas de inflación:

MSA (1): Baltimore-Columbia-Towson, MD

Puntuación total: 82.47

Variación del IPC (último mes vs. 2 meses anteriores): 1.50%

Variación del IPC (último mes vs. hace un año): 3.20%

MSA (2): San Francisco-Oakland-Hayward, CA

Puntuación total: 80.36

Variación del IPC (último mes vs. 2 meses anteriores): 1.80%

Variación del IPC (último mes vs. hace un año): 2.70%

MSA (3): Filadelfia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD

Puntuación total: 78.41

Variación del IPC (último mes vs. 2 meses anteriores): 1.40%

Variación del IPC (último mes vs. hace un año): 3.10%

MSA (4): San Diego-Carlsbad, CA

Puntuación total: 77.27

Variación del IPC (último mes vs. 2 meses anteriores): 0.80%

Variación del IPC (último mes vs. hace un año): 3.80%

MSA (5): Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL

Puntuación total: 74.84

Variación del IPC (último mes vs. 2 meses anteriores): 1.40%

Variación del IPC (último mes vs. hace un año): 2.90%

En contraparte:

MSA (19): Honolulu urbano, HI

Puntuación total: 37.66

Variación del IPC (último mes vs. 2 meses anteriores): 0.00%

Variación del IPC (último mes vs. hace un año): 2.60%

MSA (20): Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX

Puntuación total: 31.82

Variación del IPC (último mes vs. 2 meses anteriores): 1.00%

Variación del IPC (último mes vs. hace un año): 1.00%

MSA (21): Denver-Aurora-Lakewood, Colorado

Puntuación total: 29.71

Variación del IPC (último mes vs. 2 meses anteriores): 0.20%

Variación del IPC (último mes vs. hace un año): 1.90%

MSA (22): Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI

Puntuación total: 23.70

Variación del IPC (último mes vs. 2 meses anteriores): -0.30%

Variación del IPC (último mes vs. hace un año): 2.20%

MSA (23): Dallas-Fort Worth-Arlington, TX

Puntuación total: 7.14

Variación del IPC (último mes vs. 2 meses anteriores): -0.40%

Variación del IPC (último mes vs. hace un año): 1.40%

Para consultar el reporte completo y su metodología, ingrese aquí.

