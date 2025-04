El método de los “2 minutos” para mantener tu casa ordenada todos los días

Mantener la casa limpia y ordenada todos los días puede parecer una misión imposible, sobre todo si se tiene una agenda repleta de responsabilidades laborales, compromisos personales y pendientes que parecen no acabar. Sin embargo, existe una forma sencilla de evitar esta situación y recuperar el control del orden en casa: el método de los dos minutos.

Esta estrategia, también conocida como the two-minute rule, fue creada por el autor David Allen en su libro Getting Things Done (GTD). Allen propone que si una tarea puede realizarse en menos de dos minutos, lo mejor es hacerla de inmediato, sin posponerla. Aunque está pensado originalmente como una técnica de productividad general, también resulta altamente efectiva para el mantenimiento diario del hogar.

Lo interesante de esta regla es que ayuda a resolver pequeñas tareas antes de que se conviertan en un gran problema. Y es que, si bien muchas actividades del hogar pueden parecer insignificantes por sí solas, cuando se acumulan, requieren más tiempo y energía para ser resueltas.

Por qué es útil esta técnica en casa

A través de la aplicación diaria de esta regla, es posible:

Mantener un nivel constante de orden y limpieza.

Reducir el estrés visual que produce el desorden.

Ahorrar tiempo en las limpiezas profundas del fin de semana.

Generar una sensación de bienestar cada vez que se entra a casa.

Cuatro ejemplos de tareas donde puedes aplicar el método de los dos minutos

Guardar el calzado al llegar a casa

Al llegar del trabajo o de la calle, lo normal es querer descansar lo antes posible. Pero dejar los zapatos tirados por ahí genera desorden visual y puede dificultar encontrarlos más tarde. Dedicar un minuto a colocarlos en su sitio ayuda a mantener la entrada ordenada y evita tropiezos o pérdidas innecesarias.

Echar la ropa sucia al cesto

Una costumbre común es dejar la ropa usada sobre una silla, en el baño o incluso en el suelo. Este pequeño gesto genera acumulación, manchas y desorden. Si al llegar a casa te tomas un par de minutos para llevar la ropa sucia directamente al cesto, evitarás la montaña de prendas y facilitarás la rutina de lavado.

Recoger los platos tras comer

Dejar los platos sucios en la mesa o el fregadero por mucho tiempo propicia malos olores y atrae bacterias. Tan solo te tomará dos minutos recogerlos, llevarlos al fregadero o al lavavajillas y limpiar la mesa con un paño. Así mantendrás la cocina lista para el siguiente uso.

Ordenar el salón al salir

Después de ver una película o relajarte en el sofá, es común dejar el mando, cojines o mantas fuera de lugar. Antes de salir de la sala, tómate un momento para colocar cada objeto en su sitio. Esto te dará una mayor sensación de orden y evitará que tengas que recoger todo de golpe más adelante.

Como menciona David Allen, aplazar tareas pequeñas no hace que desaparezcan, solo las acumula. Incorporar este pequeño hábito a tu rutina puede marcar una gran diferencia en el aspecto y sensación de tu hogar.

