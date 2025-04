Lety Calderón aclara por qué su mamá está internada en una casa de retiro

Desde hace unos días, Lety Calderón ha estado en el ojo del huracán, y no precisamente por un nuevo proyecto actoral, sino por un tema mucho más personal, la decisión de que su mamá, doña Carmen, viva en una residencia para personas de la tercera edad.

Como era de esperarse, las redes sociales no se hicieron esperar con sus opiniones, y muchos comenzaron a criticarla sin realmente saber el contexto. Pero Lety, como siempre, salió a dar la cara para aclarar la situación.

En un breve, pero sincero encuentro con la prensa, la actriz dejó bien claro que su madre no está “abandonada” ni en un asilo, como algunas personas han sugerido. Nada más alejado de la realidad.

“Mi mamá no está en un asilo, es una casa de retiro, es una residencia, es como un hotel, los tratan increíblemente bien, está feliz y yo también porque la tratan muy bien, tiene doctor y enfermeras 24 horas”, aseguró.

Según las propias palabras de Lety, doña Carmen vive tranquila, y lo mejor de todo, es que fue su madre quien tomó esa decisión.

“Yo quería que estuviera conmigo, pero ella, ya sabes… no quería dar lata, que no, que qué pena; yo ya tenía todo para hacerle una recámara, arriba, divina, en mi casa y dijo que no y, la verdad que, a la larga, tuvo razón”, agregó Lety.

Además, Lety compartió que su madre no solo está bien cuidada, sino que está feliz y activa realizando varias actividades en la residencia para adultos mayores.

“Juega cartas, va a museos, a parques, se toma una copita con sus compañeros”, dijo.

Dentro de los pagos de la casa de retiro donde se encuentra su madre, Calderón asegura que se trata de un lugar muy costoso que, gracias a su trabajo, puede pagar.

“No es barato, no, no es barato, pero lo puedo pagar yo, gracias a Dios tengo un trabajo que me permite pagarlo por algunos años, todavía“, indicó.

“Se lo merece, lo que cobren, la verdad es que mi mami se lo merece porque ha sido una gran mama, fue una gran esposa, es una gran abuela y, todo lo que implica eso, vale la pena”, finalizó.

