FTC demanda a Uber en EE.UU. por prácticas de facturación engañosas

La Comisión Federal de Comercio (FTC) presentó una demanda contra Uber, alegando que la empresa de viajes compartidos y entregas cobró a los consumidores por su servicio de suscripción Uber One sin su consentimiento, no cumplió con los ahorros prometidos y dificultó a los usuarios cancelar el servicio a pesar de sus promesas de “cancelar en cualquier momento”.

“Los estadounidenses están cansados de suscripciones no deseadas que parecen imposibles de cancelar”, declaró Andrew N. Ferguson, presidente de la FTC. “La FTC Trump-Vance está luchando en nombre del pueblo estadounidense. Hoy, alegamos que Uber no solo engañó a los consumidores sobre sus suscripciones, sino que también dificultó excesivamente que los clientes las cancelaran”.

En su denuncia , la FTC alega que Uber utilizó prácticas engañosas de facturación y cancelación. Por ejemplo, la denuncia argumenta:

· Al registrarse en Uber One, se les promete erróneamente a los clientes un ahorro de $25 al mes. Incluso si esto fuera cierto, Uber no considera el costo de la suscripción (hasta $9.99 al mes) al calcular dicho ahorro. La compañía también oculta información importante sobre la suscripción (por ejemplo, usando texto pequeño y gris que los consumidores pueden pasar por alto fácilmente). Muchos consumidores afirman que se registraron sin su consentimiento; la denuncia cita a un consumidor que afirma que se le cobró a pesar de no tener una cuenta de Uber.

· Tras registrarse, Uber cobra a los consumidores antes de la fecha de facturación. Por ejemplo, algunos consumidores que se registraron para una prueba gratuita afirman que se les cobró automáticamente el servicio antes de que finalizara, a pesar de que Uber les promete la posibilidad de cancelar sin costo durante el periodo de prueba.

· Cuando los clientes intentan cancelar, Uber se lo pone extremadamente difícil. Pueden verse obligados a navegar hasta 23 pantallas y realizar hasta 32 acciones para cancelar. Si un cliente intenta cancelar, Uber puede exigirle que explique el motivo, instarle a pausar su membresía o, si esto no funciona, ofrecerle la posibilidad de quedarse. A algunos usuarios se les indica que deben contactar con atención al cliente para cancelar, pero no se les da ninguna forma de contactarlos; otros afirman que Uber les cobró otro ciclo de facturación después de solicitar la cancelación y esperar la respuesta de atención al cliente.

La FTC alega que las prácticas engañosas de facturación y cancelación de la empresa violan la Ley de la FTC y la Ley de Restauración de la Confianza de los Compradores en Línea (ROSCA), que requiere que los minoristas en línea revelen claramente los términos del servicio que están vendiendo, obtengan el consentimiento de los consumidores antes de cobrarles por un servicio y brinden una forma sencilla de cancelar una suscripción recurrente.

La Comisión votó por 2-0-1 para autorizar al personal a presentar la denuncia, con la recusación del comisionado Mark R. Meador. La denuncia se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California.

Sigue leyendo:

· Los objetos que más olvidan los clientes de Uber

· Uber anuncia que acepta SNAP EBT en todo el país en Albertsons Companies y Walgreens

· Acuerdo de $328 millones ofrece compensación para miles de conductores Uber y Lyft en Nueva York: plazo por vencer