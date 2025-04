Laura Bozzo le pide disculpas a Julia Gama y Samira Jalil tras video polémico

Laura Bozzo, presentadora de televisión, publicó este jueves un mensaje en su cuenta en Instagram para disculparse con Julia Gama y Samira Jalil, a quienes mandó a su país luego de un encontronazo en la gala de La Casa de los Famosos All-Stars.

En su mensaje, la peruana indicó: “Quiero pedir públicamente disculpas por mis declaraciones contra Samira Jalil y Julia Gama, no era mi intención atacarlas por ser migrantes ya que yo y mi familia lo somos, toda mi carrera ha sido en apoyo a estas personas que buscan un futuro mejor sacrificando separarse de sus familias, he ayudado a cientos a salir de Venezuela y mis campañas en Tijuana son por todos conocidas”.

Luego de esto, indicó: “Obviamente eso no justifica lo que les dije y me siento avergonzada por que esa no soy yo me dejé llevar por la ira la frustración de muchas cosas que viví en la casa, pero nada lo justifica y espero hacerlo personalmente les pido perdón en especial a mi público que tanto amo”.

¿Qué dijo Laura Bozzo sobre Julia Gama y Samira Jalil?

Durante un live de Aleska Génesis, la famosa comentó: “La otra, la otra, Samira, esa venenosa, no la soporto”.

La venezolana le decía a Laura que esperaba que pudieran hacer las paces más adelante, pero la conductora de televisión le dijo que nunca.

“Con ella no, muerta está ella que no es nadie”, comentó para luego rechazar que haya dicho que tenía que a su edad tenía que seguir en un reality show.

Laura Bozzo corre a @samira_salome de México, la llama pendeja y dice que la va a hacer mierda en la próxima Gala. #LCDLFAlIStars#LCDLF5 pic.twitter.com/Ls0W7Piomj — ⭐TEAM ADAME⭐ (@Juliokaztillo) April 24, 2025

“¿Yo muerta de hambre? Pendeja, regrésate a tu país donde nunca hiciste nada. No es nadie”.

Luego siguió con los insultos: “Es una desgraciada, hija de la chingada”.

También le habló a Julia Gama en un tono similar: “El problema con Julia es que era demasiado, a veces que no era real, que no era sincera en momentos”.

