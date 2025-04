Trump cree que Zelenski aceptaría ceder Crimea a Rusia

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que cree que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, estaría dispuesto a ceder Crimea a Rusia, al considerar que la anexión de la península ocurrió hace más de una década y responsabilizando de ello al expresidente Barack Obama.

En declaraciones a bordo del Air Force One, Trump explicó que durante un breve intercambio con Zelenski, en el funeral del papa Francisco en el Vaticano, percibió que el líder ucraniano está abierto a llegar a un acuerdo que incluya la pérdida de Crimea.

“Eso fue (culpa) del presidente Obama. La entregaron sin que hubiera que pegar un tiro. Así que no me hablen de Crimea. Que se hablen de Crimea con Obama y Biden”, expresó Trump, al recordar que Rusia se anexó la península en 2014.

Trump también sostuvo que encontró a Zelenski “más calmado” y convencido de que es necesario avanzar hacia un acuerdo para poner fin a la guerra.

“Creo que entiende la foto y creo que quiere que se llegue a un acuerdo”, dijo, mostrando un cambio de tono respecto a críticas anteriores hacia Kiev.

Pese a mostrar optimismo respecto a Ucrania, Trump se declaró “muy decepcionado” por la postura rusa. Criticó los nuevos bombardeos del Ejército de Vladimir Putin sobre Ucrania, ocurridos incluso mientras su enviado especial, Steve Witkoff, viajaba a Moscú para intentar asegurar un compromiso de alto el fuego.

“Rusia me ha sorprendido y decepcionado”, afirmó el mandatario, quien insistió en que los ataques deben cesar de inmediato.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que la administración estadounidense podría retirar su apoyo a las negociaciones si no se logran avances concretos. “Tiene que pasar pronto. No podemos continuar dedicando tiempo y recursos si no hay frutos”, advirtió en una entrevista televisiva.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– Trump amenaza con sancionar a Rusia tras reunión con Zelenski: “Tal vez no quiere parar la guerra”

– Vladímir Putin dijo estar dispuesto a negociar la paz directamente con Ucrania

– Por qué Zelensky no renunciará a Crimea para lograr la paz con Rusia