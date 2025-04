Cantante murió arrollada por motocicleta al salir de un show en Queens, Nueva York

Breanna Henderson, estudiante y prometedora cantante de soul de 23 años, fue atropellada mortalmente por un motociclista en Queens (NYC) cuando regresaba a casa de una actuación, informaron familiares y amigos.

Henderson, quien interpretaba rhythm and blues y neo-soul bajo el nombre artístico Freddie Makenzie, falleció después de que un conductor a bordo de una moticicleta Yamaha la atropellara la madrugada del viernes alrededor de las 2:20 a.m. en la intersección de Myrtle Ave. y Woodhaven Blvd., cerca de Forest Park,

Los paramédicos de emergencias médicas que respondieron a una llamada al 911trasladaron a Henderson al Hospital Jamaica, donde fue declarada muerta. El motociclista no identificado de 34 años permaneció en el lugar, pero no se anunciaron cargos ni arrestos, mientras la investigación continuaba abierta.

El dramático accidente dejó un rastro de sangre de media cuadra de largo, detalló Daily News. “La verdad es que no entiendo cómo alguien pudo arrastrar a alguien de un extremo a otro de la calle sin saber que había una persona debajo”, dijo Paula Henderson (43), madre de la víctima. “Me quedé sin palabras. Todavía estoy en shock”.

Up-and-coming soul singer headed home from show dies after being struck by Queens motorcyclist https://t.co/zRgG4lC0O7 — New York Daily News (@NYDailyNews) April 27, 2025

“La única razón por la que salió esa noche fue porque perseguía sus sueños, como siempre”, dijo Brian Johnson, promotor musical y amigo suyo desde hacía cinco años.

“La noche que murió, hablé con ella. Le dije que la quería. Me dijo: ‘Nos vemos luego, voy a la función’”, contó su madre. “Normalmente me escribe cuando regresa a casa. Y sí le escribí, pero no me respondió. Así que pensé que estaba ocupada. Y entonces me enteré del accidente”.

La mayor de tres hermanas y un hermano, Henderson creció en Crown Heights y se graduó en Brooklyn School of Music and Theatre. Estudiaba en el Borough of Manhattan Community College mientras trabajaba como auxiliar de profesor en una escuela primaria en Brooklyn.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió atropellado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

En promedio, la violencia vial cobró la vida de una persona en NYC cada 34 horas en 2024. Hasta el 22 de octubre los accidentes viales mataron a 207 víctimas y lesionaron gravemente a más de 2,300. Al momento eran más fatalidades que en 8 de los últimos 10 años, y esta crisis de salud pública representa costos de más de $5,000 millones de dólares, según Transportation Alternatives, grupo de defensa de peatones y ciclistas.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.