Felipe Hoyos Foronda, falso médico acusado de matar a María Paz Peñaloza Cabrera durante un procedimiento fallido de implante de glúteos en Queens (NYC), fue procesado ayer por homicidio involuntario, agresión y ejercicio no autorizado de la profesión y se ordenó su detención sin fianza.

La cirugía se realizó el 28 de marzo y la víctima, una madre de 31 años, quedó con muerte cerebral. Tras no poder reanimarla con RCP, Hoyos Foronda (38) se subió a su auto y fue detenido en el Aeropuerto JFK mientras intentaba huir del país.

Peñaloza fue trasladada de urgencia por el Servicio Médico de Emergencias del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) al hospital Mount Sinai en Queens en estado crítico. Dos semanas después Peñaloza murió el 11 de abril, tras ser desconectada del respirador.

Hoyos enfrenta hasta 15 años de cárcel si es declarado culpable en este caso, destacó Daily News. Pero la policía busca a más víctimas, pues el acusado admitió haber administrado cientos de inyecciones de implantes de glúteos desde su casa en Astoria, según los fiscales de Queens.

“Reservé el vuelo mientras conducía”, declaró el falso doctor a los investigadores, según los fiscales. “Iba a regresar a Colombia” haciendo transbordo en Florida, dijo el fiscal adjunto de distrito, Gregory Lasak, durante la comparecencia de Hoyos Foronda ayer ante el Tribunal Supremo de Queens. “Momentos antes de que pudiera abordar, la policía lo detuvo en la fila de Starbucks” en el aeropuerto.

Bogus Queens butt lift doctor fleeing after shot killed patient nabbed in airport Starbucks line: DA https://t.co/I7d7Xyh0dq — New York Daily News (@NYDailyNews) April 28, 2025

Mientras Hoyos Foronda huía, Peñaloza Cabrera sufría toxicidad por lidocaína, una afección que se produce cuando cantidades excesivas de anestésico entran en el torrente sanguíneo, causando convulsiones, ritmo cardíaco irregular, insuficiencia respiratoria o paro cardíaco.

“Quiero que vaya a la cárcel. Es un peligro para la sociedad”, declaró la madre de la víctima, Gladys Cabrera, al Daily News el lunes tras asistir a la comparecencia del sospechoso ante el tribunal. “El medicamento que le dio la mató. No se merecía esto”.

El fiscal Lasak describió el procedimiento fatal citando declaraciones del acusado durante y después de su arresto: “Le puse una vía intravenosa. Le inyecté lidocaína… Se lo mostré a los paramédicos. No soy médico colegiado aquí. Entiendo que no se me permite ejercer la medicina. Le cobré 1,900 dólares”.

“Después de inyectarla, empezó a hablar raro y luego dejó de hablar. Hablar arrastrando las palabras es normal durante este tipo de anestesia, aunque sea local. Después de que se tensó, no respondió. Tenía baja presión y pulso. Le practiqué RCP”, confesó Hoyos Foronda, según el fiscal.

La cirugía la realizó en una oficina improvisada en su casa en 35th St. cerca de 20th Road, según las autoridades. “He trabajado con muchas chicas”, declaró el acusado a los investigadores, según Lasak. “Llevo unos meses practicando en ese apartamento. He realizado este tipo de procedimiento cientos de veces”.

La fiscal de distrito, Melinda Katz, advirtió a los posibles pacientes de levantamiento de glúteos que verificaran las credenciales de sus médicos antes de someterse a un procedimiento. “Hemos tenido varios casos de este tipo aquí en Queens donde las personas se hacen pasar por profesionales médicos, pero en realidad no están certificadas”. “No sabemos cómo consiguió la lidocaína. Estamos investigando”, agregó sobre Hoyos Foronda.

La tragedia dejó huérfanos a dos niños 1 y 3 años. “Nunca imaginamos que esto sucedería”, declaró previamente a la prensa la hermana de la víctima, Linney Peñaloza Cabrera, de 34 años. “Una amiga que acompañó a María llamó y dijo que se la llevaron en ambulancia, pero que no sabía lo grave que era”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La policía hace un llamado a cualquier otra posible víctima para que se presente. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, el mes pasado Yolany Mejía Carranza fue arrestada como sospechosa de operar una clínica dental sin licencia en Long Island (NY). En diciembre una hispana de 70 años fue acusada de practicar la odontología sin licencia en la cocina de su apartamento en el condado Nassau de Long Island, usando medicamentos registrados en Colombia y El Salvador.

Previamente en 2023 una mujer fue arrestada y acusada de hacerse pasar por una doctora durante 15 meses, lapso durante el cual recetó medicamentos en Nueva Jersey. En 2019 Donna Francis se declaró culpable por la muerte de una mujer en un sótano de Queens durante una cirugía plástica ilegal de glúteos. Y en 2028 otro falso doctor fue sentenciado la muerte de una paciente en una cirugía de glúteos en ese mismo condado.