Agentes de ICE visitan al menos 9 restaurantes en D.C. pidiendo ver formularios I-9 del personal

El temor, la ansiedad y el enojo que despertaron los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en varios restaurantes recorrió la comunidad de Washington D.C., al presentarse en al menos nueve establecimientos, indicaron fuentes a NBC News.

La alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, tildóde inquietantes los informes sobre agentes de inmigración en restaurantes.

“Parece que el ICE está en restaurantes o incluso en barrios, y no parece que estén buscando delincuentes, por lo que resulta perturbador”, apuntó Bowser. “Quiero ser clara: esto no es una acción del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) ni ninguna actividad involucrada”.

En varios casos, los funcionarios pidieron documentos para verificar la elegibilidad de los empleados para trabajar en Estados Unidos.

Al día siguiente de que los defensores locales de inmigrantes compartieran sus advertencias, un video de una cámara de seguridad mostró a agentes federales en Millie’s, un conocido restaurante en el barrio de Spring Valley, al noreste de Washington D.C. Aparentemente se trató de un operativo migratorio generalizado.

“Es una locura, parece que no estamos en Estados Unidos”, manifestó Bo Blair, dueño de Millie’s. “Esto fue impactante para todos hoy”.

Blair explicó como ocurrió todo. Las cámaras de seguridad grabaron a los funcionarios llegando el martes en la mañana.

“Parecía bastante innecesario y eso asustó a la gente”, expresó Blair. “¿Es solo una táctica para asustar? La verdad es que no le veo el propósito”.

El propietario de Millie’s dijo que los agentes se identificaron como ICE y Seguridad Nacional.

En el video en cuestión, se observa al gerente hablando con los agentes, quienes solicitaron hablar con los trabajadores y revisar su elegibilidad para laborar. El gerente rechazó la petición, argumentando que guardan esos registros fuera de la oficina, y los agentes dejaron un formulario señalando que tiene hasta el 12 de mayo para entregar los documentos.

Blair señaló que dos trabajadores estaban tan asustados que tuvieron que irse.

“Me parece bastante absurdo”, dijo Blair. “Los inmigrantes son la columna vertebral no solo de la industria restaurantera, sino de muchas otras industrias en este país. Sin inmigrantes, no hay restaurantes”.

Millie’s no fue el único local en la mira del ICE. Fuentes dieron a conocer que los agentes se presentaron en Chef Geoff’s, cerca de Spring Valley; Officina y Mi Vida en The Wharf; Jaleo en Chinatown; Santa Rosa Taqueria en Capitol Hill; Pupatella en Dupont Circle; el local de Call Your Mother’s en Georgia Avenue y Clyde’s en Georgetown.

Algunos dueños de restaurantes recibieron documentación notificándoles con antelación la inspección de los formularios i-9 de los trabajadores, mientras que otros recibieron advertencias verbales de que regresarían en tres días.

Blair dijo que su restaurante se ha estado preparando para esto durante varios meses informando a los empleados sobre sus derechos, pero ahora algunos de sus trabajadores tiene miedo de laborar, lo que pone más presión sobre los dueños de pequeñas empresas que ya están pasando bastantes dificultades.

“Para ser honesto, es como una cosa tras otra. Tenemos COVID, que fue lo peor que hemos tenido”, indicó Blair. “Ahora estamos bajo la amenaza del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional. Es como la inflación, que no para de crecer, y la industria restaurantera no está fácil”.

De acuerdo con esos formularios, los funcionarios volverán el lunes para verificar los registros de autorización de empleo.

Sigue leyendo: