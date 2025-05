Familia de ciudadanos estadounidenses en Oklahoma a los que ICE sorprendió con redada en la noche en su casa busca dinero para mudarse

Nueva York – La familia, compuesta por ciudadanos estadounidenses, a la que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sorprendió con una redada a mitad de la noche en una vivienda en Oklahoma planea su traslado a otro estado.

Información en una página de GoFundMe habilitada para recaudar fondos indica que el dinero será utilizado por la familia para mudarse a otra demarcación.

“El dinero se utilizará para completar su proceso de asentamiento en un nuevo estado, cubriendo sus necesidades básicas, el costo de la terapia familiar e individualizada, y los honorarios legales. Yo administraré el dinero, ya que prefieren mantener su anonimato. Lo recaudaré y lo transferiré a la cuenta bancaria de la familia de Marissa”, indica Anastasia Rousseau, organizadora de la campaña, en un mensaje en la página web.

News 4 – KFOR reportó que Rousseau es una amiga de Marissa (seudónimo que utilizó para identificarse), la inquilina que pagaba por el alquiler de la residencia a la que llegaron oficiales migratorios hace unas dos semanas.

Marissa se había mudado recientemente a Oklahoma City desde Maryland con su familia.

“Este es el GoFundMe oficial para ‘Marissa’ y su familia, quienes, lamentablemente, están pasando por un momento difícil”, añade el sitio de recolección de dinero que ya suma más $59,000 dólares en donativos.

El mensaje indica que la familia no ha cometido delito y que no tienen vínculos con las personas que les alquilaron la casa.

“Hace unas semanas, tras mudarse de Maryland a Oklahoma, la casa que alquilaban fue allanada por ICE y otras agencias federales. Aunque son ciudadanos estadounidenses, no han cometido ningún delito ni tienen vínculos con las personas mencionadas en la orden de registro, fueron emboscados mientras dormían por agentes federales, quienes los sacaron bajo la lluvia en ropa interior para ser interrogados fuera de su casa. Les quitaron sus pertenencias, incluyendo sus teléfonos, electrónicos y dinero. Actualmente, atraviesan dificultades económicas tras la confiscación de su dinero por parte de las agencias”, expone la entrada.

Según el relato de Rousseau, la familia se encuentra traumatiza por la intervención.

“La familia también quedó traumatizada por la redada y lucha por superar lo sucedido. Están tratando de encontrar la normalidad en sus vidas. Este GoFundMe se creó gracias a la gran cantidad de personas que expresaron su deseo de donar. Agradecemos su apoyo a esta familia durante este momento de incertidumbre. Son una familia cristiana que se mudó para emprender una nueva vida. Agradecemos su apoyo y generosidad”, puntualiza el mensaje en GoFundMe.

El informe de KFOR, medio que primero publicó la historia, señala que los agentes del gobierno federal se apropiaron de los teléfonos, laptops y ahorros de la familia a pesar de que no eran los sospechosos que estaban buscando.

Los oficiales tenían una orden de allanamiento para ingresar a la vivienda en la zona noroeste de la ciudad. Sin embargo, las personas mencionadas en el documento judicial no viven en la casa.

Marissa había llegado a Oklahoma con sus tres hijas en busca de una vida más tranquila y más económica.

Se desconoce al momento el origen étnico de las afectadas.

De acuerdo con la mujer, durante horas de la madrugada del 24 de abril, unos 20 hombres armados irrumpieron a la casa por la puerta.

“Yo no sé quiénes eran ellos”, indicó. “Estaba oscuro y todas las luces estaban apagadas”, narró.

Marissa dijo que los hombres se identificaron como agentes de ICE, Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) y el FBI (Negociado Federal de Investigaciones).

“Yo les seguía preguntando, ‘¿quiénes son ustedes?’, ‘¿qué hacen aquí?’, ‘¿qué está pasando?’”, continuó.

“Y ellos dijeron: ‘Nosotros tenemos una orden de allanamiento para la casa, una orden de allanamiento’”.

Bajo la lluvia y en paños menores

La mujer alegó que los oficiales le ordenaron a ella y a sus hijas moverse al exterior de la vivienda bajo lluvia y en paños menores.

“Querían que me cambiara delante de todos, entre todos. Mi esposo ni siquiera ha visto a mi hija en ropa interior, a su propio padre, por respeto. Ahí la tienen, siendo menor de edad, en ropa interior”, resaltó.

“Nosotros nos acabamos de mover aquí desde Maryland”, trató de explicar la mujer a los oficiales. “Nosotros somos ciudadanos. Eso es lo que yo seguía diciendo. Nosotros somos ciudadanos”, relató.

De acuerdo con Marissa, a los agentes no le importó.

“Fueron muy despectivos, muy rudos, muy descuidados. Seguí suplicándoles. Les decía que no éramos delincuentes. Nos trataban como delincuentes. Estábamos aquí solos. No hicimos nada”, insistió la residente.

La fuente denunció además que los agentes desordenaron cada centímetro cuadrado de la casa.

“Les dije antes de que se fueran: ‘Me quitaste el teléfono; no tenemos dinero; me acabo de mudar aquí”, recordó la ciudadana.

“‘Tengo que alimentar a mis hijos; voy a necesitar dinero para la gasolina; necesito poder desplazarme. ¿Cómo me dejas así?, como a un perro abandonado’”, le reclamó la fémina a los oficiales.

Según Marissa, la experiencia dejó traumatizada a toda la familia.

“Uno de ellos dijo: ‘Sé que fue un poco duro esta mañana’”, añadió sobre el intercambio.

“Fue muy denigrante que le hicieran todo esto a una familia, a mujeres, a sus conciudadanos. ¿Y fue un poco duro? Literalmente nos traumatizaron a mí y a mis hijas para siempre. Tendremos que buscar ayuda o superar esto de alguna manera”, cuestionó.

La respuesta de DHS

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo por la red social X que el operativo de ICE en Oklahoma fue legal y autorizado por la corte.

“El operativo del ICE de Oklahoma del 24 de abril fue una acción legal, autorizada por un tribunal, dirigida explícitamente contra una propiedad que era un centro de tráfico de personas, no contra individuos específicos, como falsamente sugirieron los medios de comunicación… La orden se dirigía a la propiedad en sí, no a individuos específicos, y su ejecución no dependía de la presencia de ninguna persona. HSI (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional), con el apoyo de la policía estatal de Oklahoma, ejecutó la orden con precisión, incautando dispositivos electrónicos según lo autorizado”, lee el mensaje.

Por su parte, un portavoz del Servicio de Alguaciles de EE.UU. (USMS) negó que sus oficiales estuvieran presentes en el operativo. De acuerdo con USMS, aunque estaban al tanto del operativo antes de que ocurriera, no colaboraron en el esfuerzo.

