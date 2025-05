Comienza el cónclave para elegir al nuevo Papa: todo lo que debes saber

Este miércoles 7 de mayo inicia oficialmente el cónclave de los cardenales en el Vaticano, en el cual participan 133 electores procedentes de 71 países, para elegir al nuevo Papa de la iglesia católica.

Estos cardenales permanecerán encerrados en la Capilla Sixtina hasta tomar una decisión que puede ser de pocos días o incluso alargarse durante semanas.

El cónclave, que procede del latín cum, que significa “con”, y clavis, que significa “llave”, es decir, “con llave”, se extenderá hasta que 89 de los 133 cardenales coincidan en la elección (dos tercios).

Una vez que se produzca la decisión, rezan para cerrar el proceso y se queman las papeletas, lo que arroja el humo blanco que anunciará a más de 1,400 millones de fieles católicos en todo el mundo: “Habemus papam”.

Cónclave en el Vaticano: lo que debes saber este 7 de mayo

Matteo Bruni, director de la oficina de prensa del Vaticano, informó que los cardenales se alojarán en la Casa Santa Marta, lugar en el que vivió el papa Francisco durante los 12 años de su pontificado.

Los cardenales electores podrán desplazarse de la Casa Santa Marta a la Capilla Sixtina como deseen, incluso a pie por una ruta protegida. También tendrán a su disposición minibuses para realizar el recorrido y “habrá presencia de las fuerzas de seguridad”, indicó Bruni.

Asimismo, se sellarán otras zonas del palacio pontificio cercanas a la Capilla Sixtina, como la Sala Regia a o la Capilla Paolina, por seguridad.

Las votaciones serán: una por la tarde del primer día y luego dos por día hasta que se alcance una decisión. Si después de 24 rondas de votación no hay consenso, los cardenales pueden acordar por mayoría absoluta un nuevo método para continuar.

Sin embargo, la elección siempre debe ser validada con al menos una mayoría simple.

Cuando no se logra un acuerdo, también se queman las papeletas, pero esta vez sale humo negro, no blanco, lo cual indica que no hay consenso.

En el caso del papa Francisco, su elección ocurrió en un par de días, 12 y 13 de marzo, siendo uno de los procesos más cortos.

Después del humo blanco

Una vez alcanzado el consenso, el nuevo Papa elige su nombre y es presentado al mundo desde el balcón central de la Basílica de San Pedro.

Tras su primera bendición apostólica, comienzan los preparativos para su misa de inicio de pontificado, marcando oficialmente el comienzo de una nueva etapa para la Iglesia católica.

La muerte del papa Francisco

El papa Francisco, primer pontífice de origen latinoamericano, falleció el lunes 21 de abril, a los 88 años.

Luego de varios problemas de salud que lo habían obligado a permanecer más de un mes internado en Roma, el informe médico indicó que murió a causa de un ictus cerebral que derivó en un fallo cardiorrespiratorio.

Sus restos fueron velados varios días en la Basílica de San Pedro, hasta el funeral que se realizó el sábado 26 de abril. Seguidamente, fue sepultado en la Basílica Santa María la Mayor, cómo lo había solicitado en su testamento.

