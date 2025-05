Yolanda Andrade tendría problemas para “formular palabras”

Carlos Uriel reportó en “Dulce y Picosito” detalles preocupantes sobre la salud de Yolanda Andrade, quien ha estado bastante delicada desde hace algún tiempo. La presentadora de televisión no ha revelado la enfermedad que padece, pero podría ser porque los especialistas no han logrado determinar con el diagnóstico de su condición.

“Yolanda Andrade, al no tener una precisión hasta el momento de su enfermedad, sigue sometiéndose estudios, buscando doctores, y es ahí justamente donde ha estado entrando y saliendo del hospital a revisiones bastante exhaustivas de más de 7 horas en el consultorio, prácticamente todos los días o un día sí y un día no”, comentó Carlos en el canal de YouTube.

“Ella está acompañada de su familia, de su hermana, y también les puedo decir que, según lo que me pudieron platicar los de la producción de “Montse & Joel” que tuvieron contacto con ella, es que se encuentra actualmente muy cansada, muy agotada. Del tema del habla, hay días donde puede hablar con más fluidez, hay días donde no puede hablar. Habla muy lento, pero muy lento que no puede formular palabras“, añadió.

Andrade, aparentemente, desde hace algún tiempo, dejó México para someterse a constantes evaluaciones de salud. Además, Uriel desmintió los rumores que hablaban de ella de una manera bastante delicada: “Hasta donde te tengo entendido, efectivamente está en Los Ángeles. Hace unos días se había reportado que ella estaba hospitalizada de gravedad, una serie de situaciones desagradables, lo cual es mentira“, dijo.

En noviembre de 2024, tuvo que abandonar el programa temporalmente debido a la misma situación. Luego, lo volvió a hacer comenzando el año 2025, y aunque su regreso estaba pautado para el 30 de enero, desde entonces no se ha encontrado en condiciones óptimas para estar en el set de grabación de Unicable.

“También me confirmaron que por lo pronto en mayo Yolanda no estará en Montse & Joe. Ya le avisó a la producción que no regresa para mayo que Irán evaluando su regreso”, explicó Carlos Uriel. Andrade, de manera constante, comparte videos en su cuenta de Instagram, pero en ninguno de ellos menciona alguna palabra, a pesar de que ha desmentido en diversas oportunidades falsos titulares sobre su presunto fallecimiento.

