Cámara de Representantes federal aprueba ley para rebautizar el Golfo de México como Golfo de América

Washington – La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley para cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América, lo que convertiría en ley una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump durante el primer día de su segundo mandato para rebautizar ciertas zonas geográficas.

La propuesta, presentada por la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, ordena a las agencias federales actualizar todos los documentos y mapas con el nuevo nombre propuesto por el mandatario estadounidense.

El proyecto necesita aún la aprobación del Senado estadounidense para convertirse en ley, donde necesita el apoyo de los demócratas, un trayecto cuesta arriba si se repite la votación de este jueves donde todo el bloque de legisladores demócratas y un republicano votaron en contra.

Antes de la votación, Greene calificó la medida como una de los temas “más importantes” para votar en el actual Congreso.

Además, la republicana cargó contra los demócratas al decir que se oponen al cambio del nombre porque “favorecen” a los carteles narcotraficantes mexicanos, según información citada por la cadena CBS.

Pero los demócratas contraatacaron, el congresista por California Jared Huffman dijo que el Congreso estadounidense debería enfocarse en proyectos “realmente” importantes y no en aquellos que comenzaron siendo “una broma”.

Trump firmó una orden ejecutiva titulada ‘Restaurando nombres que honran la grandeza estadounidense’, lo que puso en marcha el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América y recuperaba la denominación de Monte McKinley para la montaña más alta de Estados Unidos.

El mandatario estadounidense designó el 9 de febrero como el “Día del Golfo de América”.

La Casa Blanca sostiene desde febrero pasado un enfrentamiento con la agencia de prensa estadounidense Associated Press (AP) a la que le bloqueó el ingreso al Despacho Oval y al avión presidencial Air Force One por no ajustarse a su decisión y seguir usando el nombre de Golfo de México.

