Maripily Rivera negó haber amenazado a Nacho Casano 

La actriz boricua Maripily Rivera aseguró que no ha amenazado al actor argentino Nacho Casano, quien participó en La Casa de los Famosos All-Stars, en donde la puertorriqueña es panelista.

“Me sorprende muchísimo que el señor Casano esté haciendo este tipo de publicidad porque yo lo que veo es como un tour publicitario y se enganchó del revolú de Aleska, porque los dos son bien amigos. No sé por qué se mete en los chismes de una mujer, él es el que menos debe hablar de esta situación porque en su temporada él le dijo prostituta a Ivonne Montero y eso lo vimos todos”, afirmó.

La ganadora de la temporada cuatro de La Casa de los Famosos All-Stars dice que han intentado aliarse algunos artistas por la presunta intención de sacarla de las galas.

“Yo tengo un contrato vigente y no pueden”, destacó.

Maripily Rivera agregó que todo esto se debe a su disputa con Aleska Génesis, debido a que el pasado domingo quedó registrada en video la molestia que tiene con la venezolana.

“Ella me provoca a mí, a Alicia Machado. Ustedes pudieron ver un podcast que hizo Nacho junto con Aleska, burlándose y diciendo que Alicia Machado odia a los venezolanos, cuando no es así. Esto es un complot de ellos dos para provocar y generar entrevistas para ellos porque están apagados”, afirmó.

La boricua negó que le haya dicho muerto de hambre a Nacho Casano. “Me sorprende muchísimo que está haciendo esto, me imagino que es algo que estaban planificando porque les molesta mi presencia. Me sorprende mucho porque yo tengo el libro que me trajo y me regaló”, sostuvo.

Maripily aseguró que sí han tenido diferencias de opiniones, pero no esperaba que la situación se llevara a este nivel.

“Yo nunca lo amenacé y si eso es así, que me demande porque yo tengo a mis abogados”, sostuvo la artista, quien insistía en que se sentía sorprendida por toda esta situación.

Sigue leyendo:

· Aleska Génesis pretende entablar acciones legales en contra de Maripily Rivera

· Maripily Rivera y Nacho Casano protagonizan un enfrentamiento en ‘LCDLF All Stars’

· Aleska Génesis y Maripily Rivera: Conflicto en ‘LCDLF All Stars’ alcanza nuevos niveles