Maripily Rivera y Nacho Casano protagonizan un enfrentamiento en ‘LCDLF All Stars’

Maripily Rivera, en las últimas semanas, se ha mostrado un poco conflictiva con sus compañeros durante la gala de “La Casa de los Famosos All Stars“. Recientemente, tuvo una fuerte discusión con Aleska Génesis, mientras que ahora se difunde otro enfrentamiento, pero con Nacho Casano. En exclusiva para TVNotas, reveló lo que ocurrió con la boricua.

“Lo que pasó conmigo fue totalmente en otro momento lo que sucedió con Aleska. Es decir, fue un domingo anterior. Solo di mi argumento en gala con respecto a una estrategia de Paty Navidad y punto. A Maripily no le apareció mi comentario, algo muy normal porque para eso estamos ahí”, comenzó explicando el medio de comunicación.

El argentino de 44 años detalló que Rivera se enfocó en humillarlo por la profesión que ejerce. A su vez, ella le faltó el respeto delante de todo un equipo de producción que se encontraba en el set de grabación de Telemundo: “Me dijo ‘muerto de hambre’ y que me fuera a escribir mis libritos de tres pesos, y que por eso estaba aquí afuera. Además, me dijo que no sabía con quién me había enfrentado”.

Casano está en contra de las injusticias, por lo cual no pretende dejarse de ella por su sexo: “Lo que pasa es que no te habías enfrentado a un hombre de verdad. Discúlpame con argumentos y no me grites. No me voy a dejar solo porque seas mujer. Lo hizo la mitad de un foro con no sé cuántos camarógrafos. Es la primera vez en mi vida en la que escucho a alguien denostar a otra persona por su profesión de escritor”.

El actor no comprende el nivel de sus ofensas, más allá de que tengan declaraciones diferentes sobre las estrategias que implementan dentro del reality show. Él respeta el punto de vista de cada uno, pero no comparte que ya haya llegado a estas instancias con sus compañeros de labores.

“No creo que se trate de que yo sea hombre. Acaba de pelearse con Aleska y ella es mujer. No creo que sea un tema de géneros. Me voy a defender de cualquier persona, no me importa que tenga algún género, orientación sexual, nivel socioeconómico o estatus. El ‘huracán categoría 10’ no existe, eso es ficticio”, explicó.

