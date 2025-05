Aleska Génesis y Maripily Rivera: Conflicto en ‘LCDLF All Stars’ alcanza nuevos niveles

Aleska Génesis y Maripily Rivera, desde la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”, no mantienen una buena relación. Por eso, no sorprendieron las fuertes diferencias que sostuvieron recientemente en la gala, y fue en el programa “Pica y se extiende” donde la modelo venezolana quiso dar su versión de lo que presuntamente sucedió entre ellas.

“Yo también quedé anonadada con esa actitud de Maripily; nunca esperé que fuera a reaccionar así y más en ese momento yo simplemente estaba contestando una pregunta a una respuesta que había dado Julia, en donde ella se refería a mí y me estaban preguntando qué pensaba yo sobre eso. No entendí la actitud de ella, pero desde que llegué ha tratado de confrontar, de decir cosas. A mí simplemente me resbala, me pongo mantequilla y me resbala porque ya la casa pasada pasó”, comenzó diciéndole al presentador Carlos Adyan.

El puertorriqueño le mencionó a la expareja de Clovis que él tenía otra versión y que existían razones por las cuales no entendía lo que sucedió entre ellas, donde la falta de respeto estuvo presente y los gritos también. Aleska agregó que también sería ideal que le preguntaran a Rivera, porque ella tampoco entendía lo que estaba ocurriendo.

“Ella un día te ama y al otro te odia, entonces yo no puedo tomar en serio ninguna ofensa que me haga esta señora porque nada tiene coherencia. Un día va al camerino y me dice: ‘Aleska quiero estar bien contigo’. Y al otro día me insulta y delante de las cámaras quiere tratar de mal ponerme. La realidad es que ya yo dejé la casa atrás y yo no me voy a poner un tú por tú con ella porque es más de lo mismo y no hay ni siquiera una base para hacerlo”, añadió.

El “huracán boricua” siempre ha sido caracterizada por ser directa y, con Aleska, nunca ha tenido barreras para ocultar lo que piensa sobre ella. Recordemos que, incluso cuando la venezolana fue detenida, Maripily opinó en sus redes sociales, aunque aclaró que no era una situación que le alegrara.

Esta vez utilizó la misma plataforma para dirigirse a Génesis, y todo parece indicar que están lejos de arreglarse las cosas entre ellas: “A esta falsa mujer llena de mentiras, la santa diabla con cara de mosquita muerta”.

Sigue leyendo:

· ¿Aleska Génesis expone a Lupillo Rivera tras su salida de La Casa de los Famosos All-Stars?

· La Casa de los Famosos All-Stars: Aleska Génesis critica a Manelyk González por botar a ‘Nachito’

· ‘Provocadora’: Aleska Génesis se ve salpicada por el nuevo escándalo de Laura Bozzo