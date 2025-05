Halle Bailey, protagonista de ‘La Sirenita’, denuncia a su ex pareja por abuso físico y verbal

La actriz y cantante Halle Bailey, protagonista del live action de ‘La Sirenita’ de Disney, denunció a su expareja y padre de su hijo, el rapero DDG, por presuntamente haberla agredido física y verbalmente.

Según dijo en su denuncia presentada ante el Departamento de Policía de Los Ángeles, el rapero difama a la actriz en transmisiones en vivo en frente de sus millones de seguidores, acusándola de estar con otros hombres y de negarle ver a su hijo de 17 meses.

“Cada vez que quiere molestar, empieza a hablar mal de mí a sus millones de fans”, dijo la actriz. “Como resultado, recibo amenazas y odio en redes sociales. Parece que intenta crear un drama para sus fans. Sale en ‘directo’ despotricando contra mí y alega que le oculto a Halo. Eso es falso. He pedido un horario fijo y él se niega”, afirmó la actriz

Además del abuso verbal la actriz denunció que DDG también la agredió físicamente. Según dijo, el rapero, cuyo nombre real es Darryl Dwayne Granberry Jr, le golpeó el rostro contra el volante del auto en el que viajaban junto a su hijo.

“Nos peleamos, luchamos y forcejeamos. En un momento dado, Darryl me jaló el cabello. Luego me golpeó la cara contra el volante y me rompió un diente. Después dejé de luchar porque me dolía mucho”, detalla en su declaración.

Halle Bailey tuvo una relación de dos años con DDG y tuvieron un hijo juntos. Crédito: Scott Garfitt | AP

Bailey aseguró que cuando quiso pedir ayuda por la violencia que sufría, el rapero le quitó el teléfono y la golpeó con la puerta de un coche mientras sostenía a Halo. El Día de las Madres Bailey fue a Santa Lucía a celebrar junto con su madre y su hermana, pero el rapero no paraba de acusarla de estar con otro hombre.

La cantante lo acusó de acoso y lo confrontó en un mensaje de texto que posteriormente presentó a las autoridades. “Darryl, ¿no estás cansado de acosarme? Inventas una nueva historia sobre mí todos los días. Estoy en Santa Lucía divirtiéndome con Shermay y Chlöe, no con ningún hombre de aquí. No haría eso, estoy con Halo”, escribió Halle en el mensaje de texto.

Las autoridades emitieron una orden de alejamiento al rapero, quien no podrá acercarse a menos de 100 metros de su expareja y su hijo. Bailey solicitó que el Tribunal le ordenara a DDG dejar de utilizar sus plataformas de Twitch y YouTube.

“Es un blogger de Twitch y YouTube y crea un frenesí de fans haciendo afirmaciones falsas sobre mí. Esto me ha hecho sentir miedo y víctima. Sus fans me amenazan. Con frecuencia temo por mi vida y por la seguridad de Halo”, declaró en su denuncia.

Sigue leyendo:

Antigua casa de Kevin Spacey está disponible con un nuevo precio

Madonna prepara miniserie sobre su vida que estrenará en Netflix

Robert De Niro arremete contra Trump en Cannes: “Esto es inaceptable”