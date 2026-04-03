Esto dice Alofoke tras su “ruptura” con Univisión

La cadena de Univisión confirmó este jueves que “Planeta Alofoke“, el próximo proyecto Santiago Matías, no será transmitido por ellos y el streamer reaccionó tras la publicación del portal “Las Top News”.

¿Cómo emergió la discordia?

El productor dominicano está envuelto en varias polémicas desde el Clásico Mundial de Beisbol, tras caer en discordia con el pelotero Maikel García a través de las redes y en una de sus declaraciones, provocó que los venezolanos se sintieron ofendidos, tras manifestar: “Tenemos pan“.

Esta situación, lo llevó a tener un intercambio de palabras con diferentes personalidades públicas, incluyendo al actor argentino Julián Gil, un problema que desencadenó otro con la cadena televisiva de Univisión, partiendo del “No me parece” de Gil sobre la exposición del próximo reality del streamer.

Univisión cancela la transmisión de ´Planeta Alofoke´:

El nuevo reality de Alofoke se estrenará el próximo 12 de abril y aunque se preveía que sería transmitido por este canal, comentarios del streamer dominicano llevaron a la cancelación de su show en este medio. Esto motivado a que fue advertido por los ejecutivos de Univisión respecto a su manera de expresarse sobre esta cadena e hizo caso omiso.

Tras la confirmación de la no transmisión de “Planeta Alofoke” en Univisión por el portal , Santiago emitió un comunicado en el que deja claro que le da importancia a eso, debido a que lo que monetizará será para é y su empresa, realzando que es un proyecto autónomo e independiente.

También, dio a entender en el streaming del “Desorden del Marko“, que la cancelación de la transmisión se trato de una decisión que consideró él.

Julián Gil reacciona a la cancelación del ´Planeta Alofoke´ de Univisión:

A esto, Gil reaccionó en su cuenta de Instagram: “Ganó el respeto sobre el ruido, la trayectoria sobre la improvisación y el circo. Hace unos días salió un sultán autoproclamándose ‘el niño lindo’, repartiendo maletas como si esto fuera un juego… Y sí, aparecieron las maletas, pero no eran las que él pensaba. Porque hacer bulla es fácil, lo difícil es estar a la altura cuando la pantalla pesa”.

Alofoke se disculpa con los venezolanos:

Respecto a la situación que tuvo con los venezolanos, aunque en su streaming había dejado claro que no se disculparía en reiteradas oportunidades, este jueves asistió al reality del “Desorden de Marko” y emitió un mensaje al país caribeño.

Matías, manifestó sus disculpas hacia toda Venezuela y además, informó que permitirá que su venidera producción sea transmitida a este país a través de la plataforma de YouTube, donde también estará disponible a nivel global.

En días anteriores, había afirmado que cancelaría el IP de Venezuela, para que no tuvieran acceso al contenido sin descargar previamente un VPN.

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