‘Kindness is Cool’ en Nueva York

El desfile “Runway of Hope” se realizó una vez más en Nueva York con el fin de celebrar la “Kindness is Cool MAG Gala” de la Luisa Diaz Foundation, evento en el que mujeres que alguna vez caminaron en silencio tras sobrevivir a la violencia doméstica o el tráfico humano desfilan como símbolo de dignidad y renacimiento.

La fundación no preparó una gala común. Fue una noche donde la moda y la compasión se dieron la mano, donde las luces de las cámaras enfocaron no a las tendencias, sino a la transformación humana.

“Esta gala es para ellas”, dijo Luisa Díaz, fundadora del movimiento Kindness is Cool y de la Luisa Díaz Foundation. “Mujeres que encontraron la fuerza para volver a empezar, y hoy se convierten en inspiración para todos nosotros”, agregó.

Luisa, inmigrante venezolana y ex reina de belleza, conoce de cerca las heridas que deja la violencia. Por eso, hace años decidió usar su plataforma no solo para hablar de estilo, sino para promover la bondad como forma de vida. Su lema es claro: Kindness is cool.

Este año, la gala contó con el apoyo de figuras como Julia Haart, protagonista del reality “My Unorthodox Life” y un concierto exclusivo en vivo del actor y cantante Fernando Allende que se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche.

El actor y cantante Fernando Allende ofreció un show durante la velada./Innovation Media Network

Pero la verdadera joya de la velada fue el desfile. No de modelos, sino de mujeres sobrevivientes. Vestidas de gala y con la frente en alto. A cada lado, el público escuchó breves relatos de su lucha, su dolor y, sobre todo, su esperanza.

“Queremos cambiar el concepto de glamour. Para nosotros, el verdadero glamour es la fuerza de una mujer que decide seguir adelante, que transforma su historia y ayuda a otras a hacer lo mismo”, dijo Díaz.

Los fondos recaudados durante la gala serán destinados a organizaciones comunitarias que trabajan directamente con sobrevivientes, ofreciéndoles refugio, atención psicológica y herramientas para rehacer sus vidas.