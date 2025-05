Administración Trump oficializa requisito de dominio de inglés para camioneros o quedarán fuera de servicio

Nueva York – Bajo las nuevas guías que oficializó el Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT) este martes, los camioneros que no dominen el inglés podría quedar fuera de servicio.

Ayer, el secretario de DOT, Sean P. Duffy, firmó un orden que refuerza las exigencias en cuanto a la aplicación del idioma inglés a operadores de camiones comerciales.

El argumento de la Administración Trump es que la medida incrementará la seguridad en las carreteras.

“Estados Unidos primero significa que la seguridad es lo primero. Los estadounidenses están mucho más seguros en las carreteras junto con los camioneros que pueden entender e interpretar nuestras señales de tránsito. Este cambio de sentido común garantiza que la sanción por incumplimiento sea más que un simple castigo”, dijo Duffy en un evento en Austin, Texas.

La orden establece que los conductores de vehículos motorizados comerciales (CMV) que no cumplan con los requisitos de dominio del idioma inglés (ELP) de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA) serían removidos de las vías.

A esos fines, a partir del 25 de junio de 2025, no cumplir con los requisitos de ELP se considerarán criterios para que un camionero quede fuera de servicio.

“El presidente Donald Trump y el secretario Duffy creen que el dominio del inglés es un requisito de seguridad de sentido común y no negociable para los conductores profesionales, ya que deben poder leer y comprender las señales de tránsito; comunicarse con los oficiales de seguridad vial, la patrulla fronteriza, los puestos de control agrícolas y el personal de las estaciones de límite de peso de carga; y brindar y recibir comentarios e instrucciones en inglés”, indica el comunicado del DOT.

La nueva directriz responde a una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó en abril pasado titulada “Impulso del dominio del inglés para la seguridad”.

El decreto busca que cualquier persona detrás del volante de un vehículo comercial esté debidamente calificada y sea competente en inglés.

La orden instruye al secretario de Transporte que derogue las directrices que dejaron sin efecto la exigencia de dominio del inglés para conductores comerciales.

En virtud de la orden, el secretario de Transporte además debe revisar la la emisión estatal de licencias de conducir comerciales para conductores no domiciliados con el fin de identificar cualquier irregularidad y garantizar que los conductores estadounidenses tengan una licencia válida y estén cualificados.

Por otro lado, la orden busca que el secretario implemente medidas administrativas, regulatorias o de cumplimiento adicionales para mejorar las condiciones laborales de los conductores de camiones estadounidenses.

Bajo la Administración Obama se dejaron sin efecto requisitos de ELP para los conductores de CMV.

En específico, se instruyó a inspectores de la FMCSA a no dar de baja a conductores de vehículos comerciales motorizados (CMV) o titulares de licencias de conducir comerciales (CDL) por violaciones a los requisitos ELP.

Las regulaciones de la FMCSA establecen que un conductor que no pueda leer o hablar inglés adecuadamente, ni comprender las señales de tránsito, no está calificado para operar un vehículo comercial motorizado. En el 2016, el entonces presidente Barack Obama ordenó a los inspectores a no expulsar a los conductores de estos vehículos por estas infracciones. “La falta de cumplimiento adecuado de los estándares de calificación de conductores plantea graves problemas de seguridad y aumenta la probabilidad de accidentes”, sostienen desde la Administración Trump.

Duffy agradeció el respaldo de la Alianza para la seguridad de vehículos comerciales (Commercial Vehicle Safety Alliance o CVSA) a las medidas anunciadas.

La CVSA es una organización sin fines de lucro que agrupa a funcionarios de seguridad de vehículos comerciales a nivel local, estatal, territorial y federal, y otros representantes de la industria. El fin de la Alianza, en colaboración con el Gobierno, es prevenir accidentes, lesiones y muertes en vehículos comerciales.

La directriz de la Administración Trump ha dividido las opiniones. Algunas organizaciones que representan a trabajadores del sector entienden que podría afectar la mano de obra y no responde a otros problemas como los salarios. También plantean que los cambios pueden prestarse para la discriminación contra ciertos conductores.

En el caso de la Asociación de Camioneros Estadounidenses (ATA) entienden que este tipo de medidas ayudan a mantener la seguridad vial.

Cuando Trump firmó la orden ejecutiva el 28 de abril, Dan Horvath, vicepresidente sénior de Política Regulatoria y de Seguridad de ATA agradeció al presidente.

“Agradecemos a la Administración Trump por responder a nuestras inquietudes sobre la aplicación desigual de esta normativa vigente, y esperamos colaborar con la FMCSA y las fuerzas del orden en un estándar de aplicación objetivo, coherente y eficaz”, indicó mediante un comunicado.

Ese mismo mes, el presidente y director ejecutivo de ATA, Chris Spear, había enviado una carta a Duffy, para instar al DOT a “revisar de inmediato sus directivas relacionadas con la aplicación del estándar de competencia en inglés” y trabajar con la CVSA para garantizar que se hagan cumplir los requisitos.

De acuerdo con ATA, la ley federal, y en específico el Título 49 del Código de Reglamentos Federales (CFR), todos los conductores de vehículos comerciales motorizados deben demostrar dominio del inglés a los fines de comunicarse con el público y las fuerzas del orden, responder a las consultas oficiales y completar los informes y registros requeridos

Sin embargo, el memo emitido en el 2016 por la Administración Obama relajó las reglas de cumplimiento.

