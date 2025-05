Elon Musk anuncia su salida del gobierno de Trump

Elon Musk confirmó este miércoles su salida del Gobierno de Donald Trump, tras mostrar su desacuerdo con el gigantesco proyecto de gasto aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Musk agradeció la oportunidad de haber colaborado con el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), pero subrayó que su etapa como asesor ha concluido.

“Mi tiempo programado como Empleado gubernamental especial llega a su fin”, escribió.

“Quiero dar las gracias al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto despilfarrador”, expresó, antes de remarcar que la misión del DOGE continuará fortaleciéndose dentro del gobierno federal.

La salida del empresario del gobierno se produce después de haber asegurado que se siente “decepcionado” con el rumbo fiscal de la administración.

En una entrevista con CBS Sunday Morning —difundida parcialmente este martes—, Musk manifestó su desacuerdo con la nueva ley de gasto impulsada por Trump, a la que el presidente ha llamado “gran y hermoso proyecto de ley”.

“Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos, que aumenta el déficit presupuestario, no solo no lo reduce, y socava el trabajo que está realizando el equipo de DOGE”, dijo el magnate a CBS.

Trump, por su parte, defendió este miércoles su plan y se refirió a la dificultad de llegar a un acuerdo en el Congreso para su aprobación.

“Mi reacción es múltiple. Primero, necesitamos muchos votos. No podemos andarnos con rodeos, necesitamos mucho apoyo, y ya lo tenemos. Tuvimos que conseguirlo en la Cámara de Representantes”, dijo Trump.

La ruptura no sorprendió del todo. Musk ya había sugerido días antes su intención de alejarse de la política para concentrarse en sus empresas, en especial SpaceX, que acaba de realizar su noveno lanzamiento de prueba con miras a una futura misión humana a Marte.

Con información de EFE.

