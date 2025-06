Miss Universe Latina, El Reality: empezaron las peleas en la competencia

Si hay algo garantizado en los realities shows son los conflictos y las dominicanas ya han dado contenido en este aspecto. Aunque apenas van cuatro días desde que estrenaron Miss Universe Latina, los roces ya han surgido fuertemente.

La discusión que han mostrado este viernes fue protagonizada por Erelly Martínez y Skarxi Marte. Todo empezó porque la mexicana Lidia Venegas comentó: “El profesor le dijo a Erelly que no dijera República Dominicana”.

Sharxi defendió a su compatriota y explicó que Osmariel Villalobos la corrigió, por lo que Erelly se sintió burlada.

Pero Erelly, enfadada, confrontó a Skarxi diciendo: “Eso es lo que a mí me molesta de ti, que pones esa carita de yo no fui. Tú y yo no hemos conectado porque tú tienes un personaje demasiado grande y un día se te va a caer”.

Luego de la crítica, la modelo consideró que su compañera estaba errada y que este tipo de situaciones no representan a la mujer latina.

Los usuarios en las redes sociales reaccionaron a este momento álgido con mensajes como: “¿Ella fue a conectar o a participar?”, “Pero, ¿y esto?”, “Pero si antes del reality se la llevaban bien, ¿será que solamente eran personajes?”, “¿Qué le pasa a Erelly?”.

Peleas en Miss Universe Latina, El Reality

Pero este no fue el único encontronazo que mostraron en la gala, ya que Lidia también habló de cómo algunos comentarios de sus compañeras la han afectado recientemente.

“Yo salí muy afectada porque vi la fotografía de mis hijos y me sentí muy bonito cuando algunas de mis compañeras vinieron a consolarme, pero después escuché que empezaron a hablar mal de mí, diciendo que me estaba aprovechando de mi historia. Específicamente me dijeron que fue Gemmy”, comentó.

Ante esto, la modelo dominicana le respondió y le pidió que le diera el nombre de la persona que hizo esa afirmación. “Porque si hubo una persona que habló bien de ti, porque eres una madre y yo también, soy yo y te tengo muchísimo respeto y admiración. Nunca dije eso, fui y te di un abrazo”.

Además, le comentó: “Quien te lo dijo, que dé la cara y que diga aquí en qué momento yo te lo dijo, ¿cuándo yo lo he hecho Lidia? Tú tienes la mente envenenada por quien sea que te está metiendo chisme en la cabeza”.

Todo esto deja ver que en los próximos días las emociones irán aumentando y las candidatas no solo competirán por la corona, sino por lidiar con los problemas de la convivencia.