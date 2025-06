La hija de Biby Gaytán, Alejandra Capetillo, revela que es sonámbula

Alejandra Capetilloes hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo. La joven creadora de contenido se ha dado a conocer en el mundo de las redes sociales por temas de belleza y moda, ha sabido ser constante en sus publicaciones, lo que la ha llevado a construir una comunidad de “hermanas” que supera el millón de seguidores.

A través de su cuenta personal, Alejandra habla de su vida y de su día a día. Ahí sus fans se han podido enterar de sus gustos, disgustos, miedos y particularidades personales. Una de estas es que la mexicana es sonámbula; ya una vez contó cómo esto es parte de su relación con Nader, su ahora esposo. Sin embargo, recientemente ha vivido un nuevo episodio que la dejó espantada, según comentó.

“Tengo un problema fuerte, potente de que soy sonámbula. Ya lo sabe la gente cercana a mí, especialmente la que ha dormido conmigo porque me han pasado cosas bastante vergonzosas. Veo cosas que no son reales como hormigas, arañas y, a veces, personas y la verdad no es nada bonito”, dijo Alejandra.

Para finalizar, la joven compartió que durante un reciente viaje a Mallorca, España por motivos de trabajo, se quedó con una de sus amigas y tuvo un episodio que las dejó a las dos extremadamente espantadas, según destacó también el portal de Mezcal TV.

Ale llora al ver el video de su boda

En Instagram ya hay un video que expone un poco de lo que fue la boda de Alejandra y Nader, el cual la llevó a las lágrimas… “¡No manches, te pasaste! O sea, yo estaba muy feliz en mi viaje de bodas y ahora ya no puedo dejar de llorar. Wow”, dijo Alejandra al final del corto que hasta el momento lleva más de 40 mil reproducciones y cientos de likes.

