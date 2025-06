Dennis Carrión, el abogado que marcha con su gente y lucha por sus derechos

Con paraguas en mano y paso firme, el abogado Dennis Carrión recorrió las calles del Bronx durante el Bronx Puerto Rican Day Parade, acompañando a su comunidad en una celebración vibrante, llena de orgullo, música y la lluvia persistente que marcó la jornada. Muchos asistentes notaron su presencia, no como una figura destacada, sino como un vecino más, compartiendo con ellos, escuchando sus historias y reafirmando su compromiso como abogado y aliado.

Carrión es neoyorquino de nacimiento, pero su corazón late al ritmo de sus raíces latinas. Hijo de padre puertorriqueño y madre cubana, creció en un hogar donde el idioma, la identidad y el esfuerzo se vivían con orgullo. “Yo soy boricua, soy latino. Esta es mi gente”, aseguró con voz firme. “Mi madre llegó a este país como inmigrante, y aunque mi padre nació en Puerto Rico, tuvo que luchar desde abajo, crecí viendo esa lucha, y ahora la veo reflejada en mis clientes todos los días”.

Abogado especializado en accidentes laborales, Dennis Carrión desde su firma Carrión Accident & Injury Attorneys, ha recuperado millones de dólares en compensación para trabajadores lesionados en Nueva York. Pero su trabajo no se limita a las cortes, su verdadera vocación, insiste, es educar y empoderar a la comunidad latina, especialmente a quienes no saben que tienen derechos o temen ejercerlos por su estatus migratorio. “El error más común es quedarse callado por miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a inmigración, miedo a no tener papeles, pero ese miedo no debe impedir que se defiendan, si están aquí, tienen derechos”, aseguró.

Así como en el desfile del Bronx, Carrión tuvo una destacada participación la semana anterior en el icónico festival de la calle 116, reafirmando su conexión con la comunidad. Sin discursos preparados ni tarjetas en mano, recorrió los puestos, saludó a familias, respondió preguntas y se mostró como lo que siempre ha sido, un miembro activo de su entorno, compartiendo de cerca con los residentes en eventos que celebran la identidad y cultura local. “Hay muchas firmas de abogados en Nueva York, pero la mayoría no habla español ni entiende nuestra cultura. Para mí, eso es fundamental, poder sentarme con un cliente, escucharlo en su idioma y explicarle sus opciones sin barreras, es una prioridad”, afirmó.

Ese enfoque cercano lo ha convertido en una figura cada vez más presente en ferias comunitarias, festivales y marchas por los derechos de los inmigrantes. Desde Queens hasta el Alto Manhattan, pasando por Brooklyn y El Bronx, Carrión asiste a los espacios donde la comunidad se reúne, se informa y se organiza. “No es solo por presencia, yo voy personalmente, con mi equipo, porque es importante ver cómo podemos ayudar, escuchar lo que está pasando y estar disponibles, no solo cuando hay un caso, sino desde antes, como parte de un esfuerzo preventivo”.

Carrión ha escuchado innumerables historias de clientes que llegan a él con dudas y temor, convencidos de que, por ser indocumentados, no tienen ningún derecho. A través de su labor, ha demostrado que existen recursos y opciones para quienes buscan apoyo, brindando orientación y confianza a quienes más lo necesitan. “Eso es completamente falso, he trabajado con personas que llegaron ayer, o hace tres años, y que sufrieron accidentes graves, a todos les digo lo mismo, consulta primero. Un abogado puede ayudarte a entender tus opciones y protegerte”, recalcó.

Uno de sus casos más recordados involucró a una mujer que sufrió lesiones severas y requirió varias cirugías. La aseguradora le ofreció cinco mil dólares como compensación inicial. “¡Eso es absurdo! El sistema está diseñado para minimizar los pagos, y muchas veces las compañías de seguros actúan como si no tuvieran responsabilidad. Pero ahí es donde entramos nosotros, a presionar, a litigar y a exigir justicia”. Gracias a su intervención, el caso escaló y logró un resultado mucho más favorable para la víctima.

Aunque ha sido reconocido por el programa Super Lawyers como Rising Star, un título que destaca a abogados con un desempeño sobresaliente y proyección en el mundo legal, Carrión insiste en que ni los premios ni el dinero son lo que lo mueve. Para él, lo más importante es el impacto humano de su trabajo. “A mí no me gusta perder, cada caso lo tomo como si fuera el primero, me apasiona lo que hago porque puedo cambiar vidas. Cuando veo a un cliente emocionarse, llorar de alegría porque ahora puede rehacer su vida, eso para mí no tiene precio”.

Con su presencia en el Bronx Puerto Rican Day Parade, Dennis Carrión reafirma que la abogacía también se ejerce en la calle, caminando bajo la lluvia si hace falta, y tendiendo la mano a quienes muchas veces se sienten invisibles. Su mensaje es claro. “No están solos, no importa su estatus, si tienen dudas, si sufrieron un accidente, consulten. Siempre hay algo que se puede hacer”, concluyó.