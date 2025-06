Escalada entre Israel e Irán levanta preocupaciones entre neoyorquinos: NYPD en alerta

Ha pasado menos de una semana desde que Israel lanzó una fuerte ofensiva contra Irán que generó ataques de respuesta inmediatos, en una violenta escalada entre ambos países que no cesa. Destrucción, miedo, desolación y por lo menos 224 muertes civiles en el país árabe y 24 en la nación judía forman parte del devastador balance.

Y aunque Nueva York está a miles de kilómetros del área de los ataques, con el paso de las horas aumenta la preocupación entre neoyorquinos del común, no solo por la tragedia que se vive en la zona de guerra, sino por el temor de que las tensiones puedan alcanzar a la Gran Manzana.

El sentir se da no solo porque en Nueva York viven más de 1.3 millones de judíos, lo que convierte a la ciudad en el segundo lugar en todo el mundo con la población más grande de israelíes sino por las amenazas directas que tras los ataques hizo el gobierno iraní contra Estados Unidos por el apoyo que el gobierno federal ha dado a la nación hebrea. Irán también ha amenazado con abandonar el tratado de no proliferación nuclear (TNP) mientras los bombardeos siguen.

Las autoridades en la Gran Manzana han incrementado su alerta, como lo manifestó el NYPD que desde el jueves pasado reforzó la seguridad en sitios judíos de la ciudad que está vigilando de cerca los acontecimientos para determinar las posibles repercusiones que pudiera tener en la Gran Manzana.

“El NYPD está monitoreando la situación en Oriente Medio. Como medida de precaución, estamos desplegando recursos adicionales en sitios judíos, israelíes y de otras comunidades en toda la ciudad de Nueva York”, aseguró a El Diario un vocero de la policía. “Estamos coordinando con nuestros socios federales y seguiremos monitoreando cualquier posible impacto en la ciudad de Nueva York”.

Asimismo, el alcalde, Eric Adams, reveló que está trabajando de la mano de los organismos de protección y seguridad para evitar que ocurra algún eventual acto de retaliación, aunque hasta el momento no hay amenazas específicas sobre planes de ataques en concreto contra la ciudad.

“He sido informado sobre la situación en Israel e Irán, y la Unidad Antiterrorista del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) la sigue de cerca. Por precaución, estamos reforzando la seguridad en los lugares de culto y en las sedes diplomáticas israelíes”, dijo el burgomaestre. “Rezo por la paz en la región”.

Y a pesar de que los rezos y oraciones del Alcalde y de muchos neoyorquinos para que se acaben los enfrentamientos entre Israel e Irán siguen creciendo, entre latinos que trabajan directamente con comunidades judías, como Julio Cabal, quien se gana la vida sirviendo como mesero en eventos en un par de sinagogas y casas de banquetes de Brooklyn en inmediaciones de Flushing Avenue, el ruego es para que no pase nada en Nueva York.

El trabajador hispanos confiesa que su preocupación es latente y que desde el jueves pasado lo gobierna una mezcla “fea y rara” de emociones y sentimientos.

“La verdad aunque no quiera, uno sí siente un poquito de miedo y angustia por lo que pueda pasar aquí”, asegura el colombiano de 32 años. “Yo espero que no la emprendan ahora contra nosotros, porque aquí en Nueva York hay judíos por todas partes y para los extremistas podría ser un objetivo. Lo bueno es que tenemos una policía que es experta y eso me da un poco de tranquilidad”.

El trabajador agregó que la tensión también se ha sentido un poco en su puesto de trabajo, pues mencionó que durante un evento judío en el que trabajó el fin de semana hubo mayores controles porque la gente está inquieta.

“No estoy diciendo que estamos paniqueados cien por ciento, pero es mejor estar alerta porque así podemos denunciar si vemos algo raro y no confiarnos en que nada va a pasar”, agregó el inmigrante, quien mencionó que con la situación n Medio Oriente ahora siente doble preocupación. “Los últimos meses muchos inmigrantes como yo que vivimos aquí sin papeles estamos temerosos de que pueda venir la migra y nos deporte. Y ahora se le suma esta nueva tensión con Irán. Es muy estresante”.

Alejandra Montalvo, quien trabaja en una escuela judía en el Upper West Side en Manhattan, también se declaró “preocupada”, y aunque aseguró que confía en que las autoridades neoyorquinas se toman muy en serio cualquier amenazas, hizo un llamado al presidente Trump para que medie en la escalada y no haga que Irán vea a estados Unidos como involucrado en los ataques.

“Me duele ver muertes de ambas partes. Los bombardeos no son buenos para nadie y mucho menos para niños y familias inocentes, y este pensamiento lo comparten muchos de mis colegas judíos y padres de familia judíos que se oponen a lo que está haciendo Netanyahu (primer Ministro Israelí) no solo con Irán sino con Palestina“, dijo la educadora. “Le imploro al presidente Trump que abogue para que esa masacre termine y que le ponga freno a los abusos de ambas partes, porque si no lo hace me angustia que aquí en cualquier momento nos ataquen también”.

Susana Santana, quien vive cerca de la avenida Broadway y la calle 96, en Manhattan, se sumó a las preocupaciones, pero se mostró tranquila con el visible aumento de pie de fuerza que el NYPD ha hecho en estaciones del metro y en edificios y sitios judíos.

“La policía no puede garantizar cien por ciento que no pase nada, pero siento que están haciendo su mejor esfuerzo por mantenernos seguros, aunque esta tensión tan rara que uno siente, especialmente en barrios como este donde viven tantas personas judías, solo va a terminar cuando cesen la guerra tanto Israel como Irak”, dijo la madre dominicana. “Ojalá Dios evite que los ataques allá se empeoren porque si se pone fea la cosa allá, también se pone feo aquí y hasta puede armarse una guerra mundial. Ojalá que no”.

La tensión entre Israel e Irán continúa en aumento justo en momentos en que en la Gran Manzana se adelantan las elecciones primarias municipales por la Alcaldía, presidencias de condados, sillas en el Concejo Municipal, Contraloría y Defensoría del Pueblo, y los candidatos también se han sumado a las preocupaciones.

El exgobernador Andrew Cuomo, quien lidera las encuestas en los comicios locales, que terminarán el 24 de junio, no se refirió a los temores que siente la población neoyorquina ante eventuales ataques tras las amenazas de Irán, pero aprovechó para manifestar su respaldo pleno a Israel.

“Los civiles israelíes están siendo atacados y temen por sus vidas como consecuencia de los ataques con misiles iraníes. Irán está empeñado en su destrucción y lleva demasiado tiempo sembrando miedo y terror”, aseguró el aspirante a la Alcaldía, al tiempo que reafirmó el apoyo a la comunidad judía. “Nos mantenemos firmes junto a nuestra familia, amigos y la nación de Israel”.

El asambleísta Zohran Mamdani, por su parte, criticó que el odio mueva decisiones y aunque no se refirió tampoco al temor de los neoyorquinos ante posibles retalaciones de Irán, advirtió que la Gran Manzana debe seguir protegiendo a todos los neoyorquinos, sin importar su origen ni credos.

“Nos debemos los unos a los otros enfrentar el odio con la urgencia y la solidaridad que exige. Ya sean nuestras comunidades inmigrantes o nuestros vecinos judíos, estaremos presentes para cada neoyorquino, escuchando sus preocupaciones y tomando acciones concretas, donde sea que estén en esta ciudad”, le dijo a El Diario NY el aspirante a Alcalde.

“A través de nuestro Departamento de Seguridad Comunitaria, aumentaremos el financiamiento para la prevención de crímenes de odio en un 800%. El compromiso fiscal más grande de cualquier candidato

en esta contienda”, agregó el político, quien destacó que en las celebraciones más concurridas está presto a defender a las comunidades.

“Brindaremos mayor seguridad durante las festividades para proteger a las comunidades judías. Nuestra ciudad es más fuerte cuando cada neoyorquino es tratado con dignidad y respeto, cuando los vecindarios cuentan con los recursos que necesitan, y cuando todas las personas, sin importar su estatus migratorio, orientación sexual, o fe, son verdaderamente vistas, escuchadas y valoradas”, concluyó.

