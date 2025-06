Tommy Bahama Restaurant & Bar: un oasis tropical en el corazón de Nueva York

En medio de la ciudad, Tommy Bahama Restaurant & Bar ofrece una escapada refrescante a un mundo de brisas marinas, sabores tropicales y hospitalidad relajada. Ubicado estratégicamente en Midtown Manhattan, este elegante restaurante inspirado en el estilo de vida isleño invita a los neoyorquinos y visitantes a disfrutar de una experiencia culinaria sin prisas, perfecta para almuerzos tranquilos, cenas especiales o cócteles al atardecer.

Con una atmósfera sofisticada pero descomplicada, Tommy Bahama Restaurant & Bar combina un menú costero contemporáneo con ingredientes frescos y una carta de bebidas que celebra el arte de los cócteles tropicales. Entre sus platos más destacados se encuentran los tacos de pescado con mahi-mahi a la parrilla, el filete de atún sellado con costra de especias, y su famoso Key Lime Pie, un postre emblemático que transporta directamente al Caribe.

El Chilean Sea Bass del lugar destaca por su combinación de sabores./Cortesía

Este verano, el restaurante presenta un menú estacional que celebra ingredientes frescos y de origen local, incluyendo ceviche de camarón con mango y jalapeño, ensalada de sandía con queso feta y menta, y el nuevo “Island Surf & Turf”: un filete sellado acompañado de langosta caribeña con mantequilla de piña y chipotle. Todo diseñado para acompañar cócteles artesanales como el “Guava Paloma” y el “Hibiscus Rum Punch”.

El camarón con coco es uno de los platos más populares./Cortesía

Además del restaurante, el espacio cuenta con un bar de diseño acogedor donde se pueden saborear desde mojitos clásicos hasta creaciones originales como el “Island Old Fashioned” o el “Coconut Cloud Martini”, acompañados por música suave y un ambiente que invita a relajarse y dejarse llevar.

Ya sea para una cena romántica, una salida entre amigos o una pausa elegante durante una jornada de compras en Fifth Avenue, Tommy Bahama ofrece ese equilibrio perfecto entre lo exclusivo y lo acogedor, con un servicio atento y una decoración que evoca puestas de sol junto al mar.

El mojito es uno de los tragos insignia./Cortesía

Tommy Bahama está ubicado en el 551 Fifth Avenue at 45th Street, New York, NY 10176. Para reservaciones: https://www.tommybahama.com/restaurants-and-marlin-bars/locations/new-york