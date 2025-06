Antigua casa de Bob Barker regresa al mercado de bienes raíces

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una mansión en Hollywood Hills, California, que perteneció al presentador de televisión Bob Barker. La propiedad regresa al mercado justamente un año después de que se vendiera por $3.78 millones de dólares.

El año pasado esta transacción llamó la atención en el mercado porque la venta se cerró por una cifra mucho más elevada que los $2.98 millones de dólares que se pedían inicialmente.

Ahora, la propiedad ha regresado al mercado por $8.19 millones de dólares, casi el doble del precio de compra en 2024. La subida de precio está relacionada con una gran reforma que se le hizo al lugar durante los últimos meses. Hay que desatacar que su actual dueña es Julia Dempster, una diseñadora de interiores.

Dempster le confesó a ‘Mansion Global’ que ella no sabía quién era Bob Barker, por lo que esa no fue su motivación para comprar la propiedad. Asegura que la casa le interesó por su “hermosa arquitectura original y los arcos, las puertas arqueadas, la herrería original y el techo de tejas de arcilla. Me encanta la arquitectura española de la década de 1920; esta es la casa de mis sueños”.

Esta casa se construyó a finales de los años 20. Barker la compró en 1969 y le perteneció durante más de 50 años. El presentador de televisión, quien estuvo al frente del programa ‘The Price is Right’ desde 1972 hasta 2007, murió el 26 de agosto de 2023.

La diseñadora de interiores le explicó a ‘Mansion Global’ que la reforma estuvo enfocada en resturar, manteniendo la esencia y el estilo original de la casa. “Por ejemplo, usé la balaustrada de hierro original, pero no cumplía con la normativa. Así que la quité y aumentamos la altura usando la balaustrada existente”.

Los pisos de madera fueron reemplazados, menos los de la sala de casa. “Había muchas cosas que quería conservar, pero ya no era posible recuperarla”, dijo su actual dueña a ‘Mansion Global’.

