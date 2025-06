Cómo ICE ha convertido los tribunales de inmigración en trampas

A diario somos bombardeados con videos de aterradores secuestros, incluyendo de madres y menores, realizados por agentes de inmigración, que forman parte de la iniciativa del presidente de realizar miles de arrestos de inmigrantes cada día.

En nuestra ciudad, que ha implementado diversas protecciones para nuestros conciudadanos neoyorquinos, hemos presenciado en las últimas semanas una nueva estrategia: detener y secuestrar a personas que han asistido a sus citas judiciales obligatorias en la corte federal de inmigración.

Esta es una violación perversa del pacto que pedimos que todos obedezcan frente al sistema legal: si siguen las reglas, recibirán una audiencia justa y un fallo de un juez imparcial que será respetado por otras entidades.

En cambio, lo que hemos visto es que las autoridades federales ponen entre la espada y la pared a los que asisten a sus citas en la corte: asistan a su audiencia obligatoria y se arriesguen a ser secuestrados, o quédense en casa, donde se arriesgan a que se les cumpla una orden de deportación.

Además hemos visto como los que se solidarizan con los inmigrantes neoyorquinos también se ven amenazados. Justo esta semana (NOTA: 17/6/25), el contralor de la ciudad y candidato a la alcaldía, Brad Lander, fue arrestado por agentes federales en un tribunal de inmigración del bajo Manhattan. Mientras escoltaba a un hombre a salir después de su audiencia, Lander fue arrestado cuando los agentes federales afirmaron que estaba “obstruyendo el proceso”. Si nuestros funcionarios electos son castigados por acompañar a miembros de la comunidad, ¿cómo puede cualquiera esperar transitar estos espacios con seguridad?

Mis colegas y yo presenciamos el terror y el caos que la presencia y las acciones de los agentes de inmigración están fomentando en estos tribunales. La semana pasada (NOTA: 11/6/25), visitamos el juzgado federal de inmigración en 26 Federal Plaza en Manhattan, y vimos grupos de agentes armados vestidos de civil acampados en los pasillos del juzgado.

Casi ningún agente tenía identificación visible aparte de sus chalecos con las etiquetas del FBI, la DEA, la CBP, el DHS y el ICE. Algunos incluso llevaban chalecos con la etiqueta “policía”, aunque las fuerzas del orden federales técnicamente no son policías. Algunos llevaban máscaras. Parecían estar a la espera de blancos fáciles.

Vimos a agentes agarrar a una persona que se había detenido a hacer una pregunta. Lo empujaron a un ascensor vacío que, según nos dijeron, se utiliza para llevar a los detenidos a otro piso para interrogarlos y detenerlos. También vimos a agentes rodear a otra persona que pensamos era un abogado, pero que, a diferencia de nosotros, no vestía de traje. Estaba allí para presentar documentos legales. Revisaron su identificación y lo interrogaron antes de soltarlo.

Un observador voluntario nos informó que algunos jueces de inmigración estaban cerrando sus salas de audiencias y salas de espera a todos menos a los litigantes y sus familiares, aparentemente para evitar que los agentes federales interrumpieran los procedimientos con su presencia.

¿Por qué sucede esto? Primero, ICE está bajo órdenes de aumentar sus detenciones a 3,000 diarias. Los tribunales de inmigración son un lugar fácil para acechar a inmigrantes con casos pendientes. Segundo, los fiscales del ICE están solicitando la desestimación de los casos, lo que levanta la prohibición de deportar a una persona mediante la “expulsión acelerada” mientras el caso sigue pendiente. Cuando el caso es desestimado, la persona es “libre” de ser detenido. Y tercero, la ley del estado de Nueva York que prohíbe a las autoridades migratorias entrar en los tribunales municipales y estatales no se extiende a los tribunales federales o administrativos del estado, como los tribunales de inmigración.

En LatinoJustice PRLDEF nos estamos afanando para identificar cuáles desafíos legales nos ayudarán a proteger a las personas que intentan cumplir las normas de la ley.

Sabemos que las normas de los procedimientos judiciales pueden cambiar cuando es necesario. Durante el auge de la pandemia del COVID-19, los tribunales legítimamente priorizaron la salud y la seguridad de las personas, permitiendo audiencias remotas, retrasando las comparecencias. En fin, reconociendo que presentarse en persona conllevaba un riesgo severo. ¿Por qué, entonces, ahora esos mismos tribunales no protegen a nuestra comunidad inmigrante, cuando presentarse implica arriesgarse a una detención indefinida y a la separación de la familia durante meses, años o para siempre?

No aceptaremos esto como la nueva normalidad y no cederemos ni un ápice ante esta y otras persecuciones injustas y aterradoras de nuestros familiares, amigos y vecinos. No se trata solo de discutir sobre los tecnicismos de los procedimientos judiciales. Se trata de cómo el sistema judicial de inmigración funciona como una extensión de un sistema racista diseñado para castigar. Cuando los tribunales se confabulan con ICE para convertir a la comunidad inmigrante en blanco fácil de arrestos y deportaciones, nos revela cuánto nuestro sistema se ha alejado de la justicia.

Rex Chen es el abogado supervisor sobre inmigración en LatinoJustice PRLDEF.