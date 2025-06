Lupillo Rivera le responde a Paty Navidad por pleito que traen desde La Casa de los Famosos

El cantante Lupillo Rivera le respondió a Paty Navidad por la controversia desde La Casa de los Famosos All-Stars, cuando el artista acusó a su colega de haberle dado su apoyo a Donald Trump como candidato en las elecciones de los Estados Unidos.

“Una vez te lo dije, una vez nada más te lo puse en el posicionamiento y no te gustó. Tú sabes que apoyaste ese rollo y ahorita nada más vienes como te limpies. No me venga con mentiras, hable con la verdad, hable con la verdad”, comentó en sus redes sociales.

Este mensaje se da como respuesta a las declaraciones que Paty Navidad hizo recientemente en una entrevista con la cadena de televisión Telemundo.

“El señor Lupillo Rivera me atacó muchísimo en La Casa de los Famosos porque yo apoyé a Donald Trump en el 2020, aclaro, ¿okey? Porque así consideré que era lo mejor para nuestra gente en los Estados Unidos y sin embargo, yo no voto en los Estados Unidos, él si vota”, comentó.

Luego de esto, la actriz y cantante mexicana dijo: “Cuando salí de la casa me enteré de que le sacaron todas las pruebas de que su familia y él sí votaron por Donald Trump. Entonces, ¿cómo puedes estar señalando a alguien de algo negativo que hizo cuando tú no te estás viendo a ti mismo?”.

En La Casa de los Famosos All-Stars, estos artistas tuvieron algunos encontronazos, pero en especial este momento en uno de los posicionamientos es el que más se recuerda, debido a las palabras que se dijeron.

Aunque el reality show terminó ya hace algunas semanas, las diferencias entre ambos trascendieron fuera del juego y han dado como resultado este nuevo cruce de palabras.

