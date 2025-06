‘Tengo una pena’: Victoria Ruffo habla de su ausencia en video de Karol G

Victoria Ruffo, actriz mexicana, habló con la prensa de las razones por las que no pudo participar en el video que hizo Karol G para promocionar su álbum Tropicoqueta, y que sirvió además para rendir homenaje a las novelas mexicanas de esa época.

En recientes declaraciones, la artista contó: “Tengo una pena y una tristeza infinita porque me habló dos veces su hermana para poder participar, pero me hablaron con uno o dos días, pero yo tengo teatro y no puedo decir de un día para otro ahí nos vemos”.

La protagonista de exitosas novelas como La fiera dijo que le causaba mucha emoción estar en este material de la Bichota, sobre todo porque su hija le dijo que era una estrella de la música latina.

En la entrevista, Victoria Ruffo interpretó el tema ‘Si antes te hubiera conocido’, demostrando cómo disfruta el trabajo de la colombiana.

Días antes del lanzamiento del álbum ‘Tropicoqueta’, Karol G compartió en redes sociales un video que causó nostalgia en muchos, pues trajo de regreso a icónicas escenas de las telenovelas, junto a grandes artistas como Gaby Spanic, Itati Cantoral, Anahí y Ninel Conde.

Este momento fue un logro importante para la cantante, quien escribió en su cuenta en Instagram: “Qué locura. Nada como tener la oportunidad de materializar un sueño. Nos marcaron la vida con cada uno de sus personajes. Qué energía en el set, que risa, el rodaje más divertido de la vida”.

El nuevo disco es un viaje al pasado, pues Karol G recordó exitosos ritmos de la música latina e incluyó a figuras como Thalía y Marco Antonio Solís, lo que hizo que conectara con generaciones de esa época.