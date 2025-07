Hispano estuvo bajo custodia de ICE y terminó dos semanas en coma: perdió medio pulmón

Mario Vargas, un inmigrante mexicano de 45 años, enfrenta una condición de salud crítica y depende de una máquina de oxígeno para sobrevivir, luego de haber estado detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de detención en Atlanta, Georgia.

Vargas fue detenido el pasado 24 de mayo mientras se encontraba en su lugar de trabajo. Dos semanas después de haber ingresado a la cárcel, comenzó a presentar fiebre y fuertes molestias al respirar. “Sentía que algo me pasaba en el pulmón”, relató a Univision.

El migrante hispano perdió la mitad de su pulmón derecho

A pesar de pedir asistencia médica, asegura que fue ignorado y que, en lugar de recibir atención adecuada, lo castigaban dejándolo encerrado en la celda.

“No me daban tratamiento efectivo, las pastillas no me aliviaban. Me dejaron allí encerrado”, denunció Vargas en la entrevista con la cadena de noticias. Su estado empeoró hasta que, el 18 de junio, finalmente lo trasladaron a un hospital en Columbus, donde permaneció en coma durante dos semanas.

Vargas despertó el 2 de julio y se enteró de que había perdido la mitad del pulmón derecho.

Los médicos le diagnosticaron enfermedad pulmonar obstructiva crónica, presuntamente provocada por una infección adquirida durante su detención. Según cuenta, las condiciones dentro del centro eran insalubres: el agua sabía mal, el frío era constante y todos usaban mascarilla.

“El frío era muy fuerte y el lugar estaba húmedo. Creo que ahí fue donde agarré la infección”, dijo.

Firmó una salida voluntaria de Estados Unidos

Salió del hospital el 7 de julio. En ese estado de vulnerabilidad, el migrante firmó una salida voluntaria de Estados Unidos, programada para antes del 2 de noviembre.

Sin embargo, el abogado Michael Urbina planteó a Univision que ese documento puede impugnarse legalmente porque fue firmado mientras Vargas aún enfrentaba graves secuelas de salud y no estaba en condiciones plenas.

Además, dijo la familia de Vargas tiene la posibilidad de interponer una demanda civil contra las autoridades migratorias por presunta negligencia médica.

