(VIDEO) Terremoto 7.3 en Alaska sacudió hogares y otras estructuras, pero no provocó daños significativos

Nueva York – La alerta de tsunami emitida para Alaska luego de que un sismo magnitud 7.3 impactara la zona fue descartada, informaron las autoridades.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), parte del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), había rebajado la alerta de tsunami a un “aviso”, lo que limitaba la amenaza a las zonas costeras.

El NOAA había emitido una alerta de tsunami a eso de las 1:50 p.m. de este miércoles. Para las 2:45 p.m., la dependencia lo redujo a aviso, y, posteriormente, la canceló.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis pronosticó que las primeras olas llegarían a Sand Point después de la 1 p.m., luego a Cold Bay alrededor de las 2:30 p.m., y, eventualmente, a Kodiak a las 2:40 p.m.

Las autoridades cancelan una amenaza de tsunami después de que una evaluación de los datos del nivel del mar confirman que un evento de este tipo no afectará la región o después de que los niveles del tsunami hayan disminuido a niveles no dañinos.

El sismo, registrado a las 12:37 p.m. a unas 55 millas de la ciudad de Sand Point y con profundidad de 55 kilómetros, sacudió varias zonas del estado.

El sismo, registrado a las 12:37 p.m. a unas 55 millas de la ciudad de Sand Point. Gráfico provisto por AP

Un video desde una residencia en Sand Point muestra el temblor que se sintió dentro y fuera, y objetos cayendo al suelo.

Además, en la tienda Alaska Commercial, el encargado Vickey McDonald dijo que, aproximadamente, la mitad del pasillo de bebidas alcohólicas de la tienda sucumbió y quedó destrozado.

El Centro de Terremotos de Alaska calculó unas 40 réplicas durante las primeras tres horas después del evento inicial.

El nivel de agua más alto generado por el terremoto en Sand Point no alcanzó las 2.5 pulgadas (6.3 cm) por encima de la marea, dijo el centro.

No hubo reportes de daños significativos a infraestructura; tampoco de heridos.

“No hubo daños en el aeropuerto. No parece haber daño en el puerto“, dijo el jefe policial de Sand Point, Benjamin Allen, según citado por la agencia Associated Press.