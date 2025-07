FKA Twigs retira demanda de violencia contra Shia LaBeouf

La cantante británica FKA Twigs solicitó a la Corte Superior de California el retiro definitivo de su demanda por agresión sexual, física y emocional contra el actor Shia LaBeouf, con quien mantuvo una relación entre 2018 y 2019.

De acuerdo con People, el documento judicial fue presentado el pasado 18 de julio y quedó oficialmente ingresado el 21, poniendo fin a un proceso legal que comenzó en diciembre de 2020.

Tahliah Barnett (nombre legal de FKA Twigs) pidió la desestimación “con prejuicio”, lo que significa que no podrá presentar las mismas acusaciones en el futuro.

El juicio estaba programado inicialmente para octubre de 2024 y posteriormente se reprogramó para septiembre de este año. De acuerdo con los registros judiciales, la corte canceló la audiencia tras el nuevo acuerdo entre las partes.

“Comprometidos con trazar un camino constructivo hacia adelante, hemos acordado resolver nuestro caso fuera de los tribunales“, señalaron Twigs y LaBeouf en un comunicado conjunto, difundido por sus respectivos abogados, Bryan Freedman y Shawn Holley.

“Aunque los detalles del acuerdo permanecerán privados, nos deseamos mutuamente felicidad personal, éxito profesional y paz en el futuro“, añadieron.

Recordemos que la demanda comenzó luego del rodaje de ‘Honey Boy’ (2019), cinta semi-autobiográfica que LaBeouf escribió y protagonizó. Durante su relación, Twigs señaló que el actor la sometió a un patrón de violencia constante que incluyó amenazas, agresiones físicas, control emocional y el contagio deliberado de una enfermedad de transmisión sexual.

En su demanda, Twigs mencionó un episodio en el que LaBeouf habría amenazado con estrellar el automóvil que conducía mientras ella se encontraba en el asiento del pasajero, seguido de un ataque físico en una gasolinera.

Por su parte, LaBeouf negó las acusaciones en lo legal, pero en una entrevista con The New York Times, admitió problemas personales y conductas abusivas en sus relaciones.

“No tengo excusas para mi alcoholismo o mi agresividad, solo racionalizaciones. He sido abusivo conmigo mismo y con todos a mi alrededor durante años. Tengo un historial de dañar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenza ese historial y lamento haber herido a quienes lastimé. No hay nada más que realmente pueda decir“, reconoció.

