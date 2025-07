La Casa Blanca tilda de “fake news” que Trump supiera que su nombre figuraba en el caso Epstein

El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, desestimó las recientes informaciones que aseguran que el presidente Donald Trump fue informado en mayo pasado sobre su presencia en los archivos del caso Jeffrey Epstein. El portavoz calificó estas afirmaciones como “fake news” y las relacionó con campañas mediáticas dirigidas a desacreditar al mandatario.

En declaraciones enviadas a The Wall Street Journal, CNN y The New York Times, Cheung afirmó que las informaciones que circulan sobre una supuesta advertencia a Donald Trump en mayo acerca de su nombre en los archivos del caso Epstein son “otra historia falsa, como la historia anterior de The Wall Street Journal”.

El portavoz explicó que dichas afirmaciones carecen de fundamento y forman parte de una narrativa diseñada para manipular la opinión pública contra el presidente.

Niegan versión del Wall Street Journal

El diario The Wall Street Journal fue el primero en reportar, que citó fuentes anónimas dentro del gobierno, que altos funcionarios del Departamento de Justicia habrían informado a Trump durante una reunión rutinaria que su nombre aparecía en documentos relacionados con Epstein. Sin embargo, Cheung negó rotundamente esta versión.

“Esta es otra historia falsa, como la historia anterior de The Wall Street Journal”, reiteró, haciendo referencia a una carta enviada por Trump a Epstein en años anteriores y publicada por ese medio la semana pasada. El mandatario negó categóricamente esa relación y presentó una demanda contra el periódico.

Cheung también dirigió sus críticas hacia los medios liberales y los demócratas, señalando que estas historias forman parte de una campaña para desprestigiar al presidente.

“Esto no es nada más que la continuación de las historias falsas inventadas por los demócratas y los medios liberales, como el ‘escándalo Obama Russiagate’, sobre el que el Presidente Trump tenía razón”, apuntó en una entrevista con CNN.

La referencia apunta a las acusaciones infundadas contra Barack Obama relacionadas con injerencias electorales, que también fueron desmentidas.

