Fanáticos y familiares se despiden de Ozzy Osbourne en Birmingham

Este miércoles 30 de julio se ha llevado a cabo el primer homenaje oficial al fallecido Ozzy Osbourne. La leyenda del metal, conocido como ‘el príncipe de las tinieblas’, murió el pasado 22 de julio a los 76 años. Al anunciar la muerte, su familia pidió respeto y privacidad.

El féretro de Ozzy Osbourne fue trasladado en vehículo fúnebre por toda la ciudad de Birmingham, en procesión, escoltado por la policía y seguido de varios vehículos con familiares y amigos.

La familia hizo su primera aparición pública tras la muerte del músico británico. Se vio a Sharon Osbourne, quien fue su esposa durante más de cuatro décadas, y a sus hijos Jack, Kelly y Aimee, viendo el homenaje que los fanáticos del ‘príncipe de las tinieblas’ le hicieron.

Justament fueron vistos frente a la Black Sabbath Bench, un banco conmemorativo dedicado a Black Sabbath, banda fundada por Osbourne, que fue instalado en 2019 sobre en el puente que cruza el canal sobre Broad Street, renombrado desde entonces como Black Sabbath Bridge. En el sitio dejaron cartas, flores, globos, dibujos, cuadros y otros elementos.

Los fanáticos de Ozzy Osbourne dejaron ofrendas en el Black Sabbath Bench. Crédito: Alberto Pezzali | AP

Durante el recorrido, Sharon se vio muy conmovida, aunque en todo momento estuvo acompañada de su familia y de cientos de fanáticos.

Al finalizar se realizó un funeral privado que fue organizado entre el Ayuntamiento de Birmingham y la familia Osbourne, según informó la agencia EFE.

En 2011, Osbourne escrbió en una entrevista para ‘The Times’: “Sinceramente, no me importa lo que pongan en mi funeral; pueden poner un popurrí de Justin Bieber, Susan Boyle y We Are the Diddymen si eso los hace felices”, comenzó, “pero quiero asegurarme de que sea una celebración, no una fiesta de desánimo”.

Cientos de fanáticos acompañaron la procesión. Crédito: Adam Vaughan | EFE

