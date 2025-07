Ozzy Osbourne tenía claro cómo quería que fuese su funeral

El cantante Ozzy Osbourne sabía cómo quería que fuese su funeral y lo manifestó en una entrevista que salió a la luz hace varios años. Ozzy Osbourne, pionero del heavy metal, falleció el pasado 22 de julio, dejando un importante legado en la industria musical.

En una columna para The Times en 2011, Osbourne respondió a un fan que le preguntó cómo quería que fuese su funeral. “¿Es demasiado morboso planear tu propio funeral?. ¿o es un detalle para tus familiares, como cuando Peter Sellers pidió que sonara ‘In the Mood’ de Glenn Miller durante el servicio? (Su último chiste: Todos sabían que odiaba la canción)”.

El Príncipe de las Tinieblas respondió con humor a la pregunta del fan. El músico aseguró en aquella ocasión que quería que su funeral fuese una celebración.

“Sinceramente, no me importa lo que pongan en mi funeral; pueden poner un popurrí de Justin Bieber, Susan Boyle y We Are the Diddymen si eso los hace felices”, comenzó, “pero quiero asegurarme de que sea una celebración, no una fiesta de desánimo”.

El exintegrante de Black Sabbath insistió en que quería que su funeral fuese divertido e incluso sugirió varias bromas para cuando ese momento llegara. “También me gustaría hacer algunas bromas: quizás el sonido de golpes dentro del ataúd; o un video mío pidiéndole a mi médico una segunda opinión sobre su diagnóstico de ‘muerte’. No habrá que insistir en los malos momentos”, dijo el cantante.

El cantante aseguró que se sentía afortunado por su vida y que además estaba agradecido. Por esa razón no quería un funeral triste. “Así que, sin lugar a dudas, la mayoría de nosotros en este país, especialmente las estrellas de rock como yo, somos muy afortunados. Por eso no quiero que mi funeral sea triste. Quiero que sea un momento para decir ‘gracias'”.

En una entrevista para People en 2022, Ozzy Osbourne habló sobre su necesidad de seguir en la música a pesar de los comentarios de que debía retirarse.

“La supervivencia es mi legado. O sea, tengo 73 años. La gente dice: “Bueno, tienes 70… ¿por qué no me doy por vencido?. ¿Por qué debería? La gente todavía quiere comprar mis discos. La gente todavía quiere verme, así que ¿por qué debería? Me motiva a ponerme las pilas y hacer algo”, dijo.

