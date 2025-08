WhatsApp prepara herramienta para chatear con otras personas que no usen la app 

WhatsApp trabaja en una nueva función que podría cambiar la forma en la que se utiliza la plataforma: la posibilidad de chatear con personas que no tengan instalada la aplicación. Esta herramienta, aún en desarrollo, busca ampliar la interoperabilidad del servicio de mensajería, permitiendo conversaciones fuera de su ecosistema habitual sin comprometer la seguridad.

La función ha sido identificada en la versión beta para Android y ha generado expectativas por su enfoque en la accesibilidad. De acuerdo con WaBetaInfo, el nombre tentativo de la herramienta es “Guest Chats”, y su implementación forma parte de los esfuerzos de Meta por adaptarse a los requisitos de interoperabilidad establecidos por regulaciones como la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea.

Chatear sin tener WhatsApp: así funcionaría la nueva herramienta

Según detalla WaBetaInfo, la nueva función funcionaría de la siguiente manera:

Generación de enlace: El usuario de WhatsApp podrá crear un enlace de invitación desde la app.

El usuario de WhatsApp podrá crear un enlace de invitación desde la app. Acceso sin cuenta: La persona invitada no necesitará tener una cuenta de WhatsApp ni instalar la aplicación.

La persona invitada no necesitará tener una cuenta de WhatsApp ni instalar la aplicación. Interfaz web: Al abrir el enlace, el invitado accederá a una versión web del chat con un diseño similar al de la app.

Al abrir el enlace, el invitado accederá a una versión web del chat con un diseño similar al de la app. Sin registro ni descargas: No será necesario registrarse ni descargar ningún software adicional.

No será necesario registrarse ni descargar ningún software adicional. Cifrado de extremo a extremo: La conversación mantendrá el mismo nivel de privacidad y seguridad que los chats tradicionales.

Lo más relevante es que, aun sin estar dentro de la app, los chats seguirán estando protegidos con cifrado de extremo a extremo, manteniendo el estándar de seguridad por el que WhatsApp es conocido. Esto significa que los mensajes seguirán siendo privados y solo visibles para quienes participan en la conversación, sin importar si tienen cuenta en la plataforma o no.

Un paso más hacia la interoperabilidad

Esta función no solo busca facilitar la comunicación con quienes no usan WhatsApp, sino que representa un avance en la meta de interoperabilidad entre plataformas de mensajería. Aunque todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento, la herramienta ya está en fase de prueba en versiones beta, lo que sugiere que su llegada podría estar cerca.

Con esta actualización, WhatsApp da un paso hacia la apertura de su ecosistema, permitiendo que más personas puedan interactuar sin barreras tecnológicas ni registros obligatorios. Será una opción especialmente útil en entornos donde no todos los contactos usan la misma app de mensajería.

