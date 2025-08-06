7 artículos de Sam’s perfectos para el regreso a clases con gran descuento 

La temporada de regreso a clases ya comenzó, y Sam’s Club se adelantó con una serie de productos esenciales para estudiantes y familias ocupadas. Desde snacks prácticos hasta herramientas para organizarse mejor en casa, estas opciones están disponibles con atractivos descuentos hasta el 17 de agosto.

Los mejores productos escolares en Sam’s Club

Bolsa Bentgo Prep Deluxe y set de 60 recipientes

Organizar almuerzos nunca fue tan sencillo como con este combo de bolsa térmica y contenedores Bentgo. La bolsa mantiene los alimentos frescos o calientes hasta por 8 horas, mientras que los 30 recipientes con tapa permiten planificar múltiples comidas. Ideal para estudiantes o adultos que llevan comida al trabajo, el set está disponible con un descuento de $8, quedando en $31.98.

KIND Mini Nut Bar Variety Pack (23 piezas)

Perfectas como snack saludable para el recreo o las actividades vespertinas, estas barras de nuez vienen en tamaño mini y con sabores variados. Cada unidad cuesta menos de 40 centavos, lo que las convierte en una opción económica y nutritiva para incluir en la lonchera. El paquete tiene un descuento de $3, quedando en solo $11.48.

Skylight Calendario digital inteligente 15″

Para familias que buscan mantener todo en orden, este calendario con pantalla táctil y conexión WiFi permite asignar tareas, planear eventos y organizar actividades con codificación por colores. Incluye una suscripción gratuita por un año y está rebajado $30, ahora en $239.00. Una herramienta útil para evitar olvidos y sincronizar las agendas escolares y familiares.

Variedad de galletas Nabisco (60 paquetes)

Oreo, Chips Ahoy y más en porciones dobles perfectas para controlar el antojo. Este paquete surtido resulta práctico para incluir un toque dulce en los almuerzos o como regalo en celebraciones escolares. Disponible con $3 de descuento, es ideal tanto para niños como para quienes llevan su propia colación a la oficina.

Back to School Essentials (paquete de 42 piezas)

Este set facilita la compra de útiles escolares al incluir bolígrafos, lápices, borradores y marcadores de marcas como Sharpie, Paper Mate y Elmer’s. Por $9.98, gracias a un descuento de $2.50, es una opción práctica y económica para quienes quieren evitar comprar cada artículo por separado.

Paquete surtido Bugles, Chex Mix y Gardettos (40 bolsas)

Una opción divertida y diferente para quienes prefieren snacks salados. Este combo trae variedad suficiente para varios días de clases o para compartir en fiestas escolares. Con un precio reducido a $13.24 gracias a un descuento de $3, también es ideal como botana después de clases o en reuniones familiares.

GoGo SqueeZ Puré de manzana (32 bolsas)

Con sabores como manzana-fresa, manzana-canela y “dame cinco”, este surtido de compotas es práctico, duradero y sin complicaciones. Su empaque individual facilita el consumo en movimiento, y al tener una larga vida útil, es buena idea abastecerse ahora que están a $13.98, con $2 de descuento.

Con promociones válidas por tiempo limitado, Sam’s Club ofrece soluciones inteligentes para arrancar el ciclo escolar con todo en orden.

