Israel permite la salida de 160 niños y cuidadores para recibir atención médica fuera de Gaza

El organismo militar israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, el COGAT, anunció que más de 160 menores y sus cuidadores fueron evacuados desde la Franja de Gaza hacia Jordania y países de la Unión Europea.

A través de un comunicado, el COGAT detalló que la evacuación se llevó a cabo el miércoles a través del paso fronterizo de Kerem Shalom, en el sur de Gaza, y continuó hacia el cruce del Puente Allenby, en Jordania, informó EFE.

Entre los evacuados se encuentran también varios ciudadanos de Gaza con doble nacionalidad, quienes requieren atención médica especializada fuera del enclave. La iniciativa se gesta con el fin de brindar asistencia a los afectados por la guerra entre Hamás e Israel.

Apoyo internacional para la atención médica urgente

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que ese mismo día la organización facilitó la evacuación de 15 menores en estado crítico desde Gaza hacia Jordania, acompañados por 42 cuidadores.

Adhanom expresó su agradecimiento a Jordania por ofrecer “continuamente atención especializada” a los pacientes de Gaza, especialmente a los niños en situación vulnerable.

Cuando estalló el conflicto armado desde octubre de 2023, se estima que más de 50,000 niños han muerto o resultado heridos en Gaza, según datos proporcionados por UNICEF.

El representante de la OMS recordó que aún hay más de 14,800 pacientes en el enclave que necesitan “atención médica especializada urgente”. En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad internacional para acelerar las evacuaciones médicas y facilitar vías adicionales para salvar vidas.

Sigue leyendo:

– “Le quedan días de vida”: Hermano de rehén israelí pide ayuda a Consejo de Seguridad de ONU

– Netanyahu anuncia intención de ocupar toda Gaza, incluidas zonas donde hay rehenes

– Israel interceptó un misil lanzado desde Yemen