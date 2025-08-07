Leonardo DiCaprio disfruta de Ibiza junto a Jeff Bezos y Lauren Sánchez

A Jeff Bezos y Lauren Sánchez les espera una vida juntos para compartir, y por eso lo que podría ser su luna de miel se han convertido en un viaje entre amigos.

La pareja se casó a finales de mayo de este año en Venecia, Italia, pero antes de la boda ya estaban disfrutando del verano europeo, e incluso tras la boda fueron vistos disfrutando de espacios de lujo en la Riviera Francesa.

Ahora, en una nueva etapa de su viaje, la pareja ha coincidido con Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti. El actor y su actual novia se unieron al plan del CEO de Amazon desde el mar, cuando ambos abordaron el megayate de Bezos.

El megayate los llevó hasta Ibiza, donde han estado disfrutando de muchas comodidades, fiestas y demás atractivos de la isla española.

Como todo el verano, los paparazzi han seguido muy de cerca a Bezos y Sánchez, por lo que también se han compartido fotos en las que se muestra al multimillonario observando a su nueva esposa bailando en un centro nocturno de Ibiza.

Lauren Sánchez disfruta de un centro nocturno en Ibiza. Crédito: Splash News | Grosby Group

Por los momentos no se han difundido imágenes en las que se especifique cuáles son los sitios en específico que han estado visitando en Ibiza.

Aunque no se conoce de los locales que han visitado, sí es cierto que han estado en el megayate de Bezos y han podido sumergirse en el mar Mediterráneo y también han podido disfrutar de las comodidades que hay dentro de la mansión flotante que fue construida desde cero para Bezos.

Durante este verano muchas estrellas han viajado a las Islas Baleares de España, especialmente Mallorca e Ibiza. Por ejemplo, Justin Bieber publicó su nuevo disco al mismo tiempo que estaba vacacionando con Hailey Bieber en Mallorca, y ese viaje sirvió para calmar los rumores en los que se aseguraba que la pareja estaba en crisis.

