Clima de hoy en Chicago para este viernes 8 de agosto

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Por eso mismo, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 8 de agosto.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima y los 75 grados Fahrenheit (24ºC) de mínima. La sensación térmica o”temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 55 durante el día y del 6 a lo largo de la noche. Luego, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 14.91 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:51 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:01 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos pocas nubes. Se estima que la temperatura máxima sea de 90 grados Fahrenheit (32 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 75 (24ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 5% por la mañana, 80% por la tarde y 5% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar bastante en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima