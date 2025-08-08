Cómo el jugo de zanahoria y espinaca protege tu estómago de la gastritis

Los jugos verdes son aliados de la salud para aliviar malestares y mejorar ciertas condiciones. Dependiendo de nuestros gustos y las combinaciones que elijamos, podemos proporcionarle al cuerpo los nutrientes necesarios para aliviar malestares. Por ejemplo, el jugo de zanahoria, apio y espinacas puede ayudar a combatir la gastritis y a reducir la acidez estomacal.

Se trata de un jugo verde elaborado con ingredientes ricos en antioxidantes y betacarotenos como la zanahoria, el apio, las espinacas y el limón que funcionan como un escudo para proteger el estómago de la gastritis.

Recordemos que la gastritis es una afección producida por la inflamación del revestimiento del estómago que se puede prolongar y causar daños severos como úlceras o sangrado gastrointestinal.

Una de las causas de la gastritis es la infección con la bacteria Helicobacter pylori. Este microorganismo es altamente resistente y puede permanecer el cuerpo de por vida afectando el sistema digestivo o el cuerpo.

Las condiciones pueden empeorar con los hábitos alimenticios poco saludables como el consumo de alimentos altamente procesados, excesos de grasas, azúcares, no llevar un horario de alimentación y estrés entre otros.

¿Por qué la combinación de zanahoria, apio y espinaca ayuda a aliviar la gastritis?

Combinar ingredientes en un jugo o licuado contribuye a proporcionarle nutrientes y biocompuestos al organismo de manera natural sin añadidos químicos. Los vegetales y frutas son excelentes opciones para combinar entre sí y apoyar la salud, ya que tienen propiedades antiinflamatorias, alcalinizantes y antioxidantes.

La zanahoria tiene una gama de biocompuesto que la hacen un gastroprotector natural, Entre sus beneficios destacan que disminuye la inflamación de la mucosa del estómago, por su poder antioxidante y los niveles de betacarotenos y de regenerar los tejidos, según una revisión científica publicada por Biblioteca Virtual en Salud (Pesquisa BVS) sobre “El efecto gastroprotector del jugo de zanahoria”.

Las zanahorias tienen enzimas digestivas. Crédito: Shutterstock

Mientras que el apio aporta fibra dietética y tiene un alto perfil nutricional que tiene efecto alcalinizante, un factor clave para aliviar la acidez estomacal y contribuir a la salud del revestimiento del estómago. Una investigación publicada por AARP, revela que el apio contribuye a prevenir la irritación estomacal gracias a sus propiedades antiinflamatorias.

El apio es una hortaliza ideal por su una gran cantidad de fibra, agua y fitonutrientes .

Otro ingrediente con beneficios para la salud en general y el sistema gástrico son las espinacas, que contienen clorofila y otros compuestos. Además, son fuente natural del de fibra y agua contribuye a una buena digestión, un proceso clave para reducir la gastritis.

Las espinacas tiene un alto valor nutricional, y se pueden agregar a los batidos y licuados. Crédito: Shutterstock

Jugo para aliviar los síntomas

La combinación de alimentos como el jugo de zanahorias, espinacas y apio alivia los embates de la inflamación gracias a que los ingredientes contienen antioxidantes que combaten la inflamación.

Ingredientes

2 zanahorias medianas.

2 tallos de apio

½ taza de espinacas

1 taza de agua.

½ limón

Modo de preparación

1.- Lava y desinfecta los vegetales

2.- Corte la zanahoria con cáscara y los tallos de apio en trozo pequeños

3.- En una licuadora agregue a la zanahoria, el apio, las espinacas, el agua y el jugo de limón y licue hasta obtener una mezcla homogénea.

4.- Sirva y bebe inmediatamente, preferiblemente sin colar para aprovechar las fibras de los vegetales.

