Cristiano Ronaldo tras no ser nominado al Balón de Oro 2025: “Es un premio ficticio”

Cristiano Ronaldo volvió a brillar dentro y fuera del campo. El astro de Al Nassr fue la figura estelar en la victoria 4-0 frente al Rio Ave en un amistoso disputado en el estadio del Algarve, anotando un hattrick y dejando declaraciones que han encendido el debate futbolístico.

Tras el encuentro, en el que marcó en los minutos 44, 63 y 68 (este último de penal), el delantero portugués de 40 años respondió tajante cuando le preguntaron por el próximo ganador del Balón de Oro: “Es un premio ficticio”.

"ES FICTICIO". La respuesta viral de Cristiano Ronaldo, al ser consultado por sus compatriotas portugueses que fueron nominados para ganar el Balón de Oro. pic.twitter.com/NsTOtEQOzc — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2025

Una frase corta pero contundente que volvió a poner sobre la mesa su escepticismo hacia los premios individuales.

Visión crítica de Cristiano Ronaldo sobre el Balón de Oro

El cinco veces ganador del galardón (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017) ya había expresado en otras ocasiones su postura. Antes del Mundial de Clubes, Cristiano había señalado que, para él, el trofeo debería entregarse a quien destaque y conquiste la Champions League.

“No me creo ya los premios individuales, porque sé lo que se trabaja por detrás”, afirmó entonces.

Cuando se le mencionó que entre los preseleccionados figuraban tres compatriotas —Nuno Mendes, João Neves y Vitinha, todos del París Saint-Germain—, el luso restó importancia al hecho, reforzando su idea de que el premio no siempre refleja el verdadero mérito deportivo.

En la misma conversación, fue consultado por la llegada de su compatriota João Félix a Al Nassr procedente del Chelsea, y lanzó otra frase que generó controversia en Portugal: “Para él era mejor venir a Arabia Saudita que a la liga portuguesa”.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, entre los mejor valorados de EA FC 26

Durante varios años Cristiano Ronaldo y Lionel Messi dominaron la puntuación en las ediciones previas de este videojuego; sin embargo, ambas estrellas se encuentran en el ocaso de su carrera y como es natural su rendimiento ha disminuido por lo que ya no se encuentran en los primeros lugares.

Para esta edición, de acuerdo con los códigos beta de EA FC 26 que fueron filtrados a través de diversos foros de internet por jugadores que pudieron disfrutar del videojuego antes que nadie, es Kilian Mbappé, Rodri, Aitana Bonmati y Vinicius Jr los que se encuentran en los primeros lugares con una puntuación promedio de entre 90 y 91 puntos que podría variar en la entrega final.

En cuanto a Messi y Cristiano, a pesar de su edad ambos futbolistas siguen manteniéndose entre los primeros lugares de puntuaciones del EA FC 26 y en el caso del argentino es reconocido con una calificación de 87, mientras que el portugués recibió una valoración de 85, según revelaron especialistas en el tema, aunque aún no es oficial.

