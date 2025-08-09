Giselle Blondet muestra el proyecto de decoración que tiene en su casa

Giselle Blondet, presentadora puertorriqueña de televisión, mostró en su cuenta en Instagram un nuevo proyecto que tiene en su casa y que consiste en transformar las cortinas, un elemento que considera clave para la decoración de un espacio.

“Mi casa ya estaba lista, pero le faltaba algo”, dijo la conductora de La Mesa Caliente en el material que compartió en su cuenta en Instagram.

Además, dijo que se asesoró con una especialista, llamada Astrid, quien le sugirió algunos colores y texturas para que fueran acorde con su sala.

“Elegir las cortinas es el momento de vestir la casa, hacerla acogedora, elegante, y por supuesto con la personalidad”, afirmó la experta.

Giselle Blondet indicó que su intención es tener en su casa un espacio lleno de detalles y por eso ha pensado en unas cortinas que sean especiales para su casa.

En la descripción del video, la boricua escribió: “¿Sabes esa sensación cuando tu casa está 95% lista… pero le falta ESE toque que la haga especial? 😍 Eso me pasa exactamente ahora. Y por eso decidí documentar todo el proceso de encontrar a los expertos perfectos para transformar mis espacios”.

Los usuarios reaccionaron a esta publicación de la famosa con varios mensajes. Algunos de los que se leyeron fueron: “Qué maravilla. De show”, “Qué belleza”, “Me interesa”, “Very nice”, “Qué belleza, me encanta”.

El proyecto de decoración de Giselle Blondet emocionó a sus seguidores, quienes han mostrado un gran interés en su proceso para encontrar la pieza que le dé a su hogar ese toque final y personal.

Con esta iniciativa, la presentadora no solo comparte un proyecto de diseño, sino que también crea una conexión con su audiencia, invitándola a ser parte de su jornada para hacer de su casa un espacio completamente suyo. La expectativa ahora se centra en el resultado final, que sin duda la conductora compartirá próximamente en sus redes.