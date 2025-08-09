Murió boxeador japonés Shigetoshi Kotari tras lesión cerebral sufrida en combate

El mundo del boxeo está de luto. El púgil japonés Shigetoshi Kotari falleció este viernes por una lesión cerebral que sufrió durante su combate contra Yamato Hata el 2 de agosto en el Korakuen Hall en Tokio, Japón.

El púgil nacido en Nagoya hace 28 años fue llevado al hospital al acabar la pelea contra Hata en empate para que le realizarán una cirugía cerebral.

De acuerdo con el reporte de Ring Magazine, Kotari sufrió un hematoma subdural tras el duelo por el título superpluma de la Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico (OPBF).

Kotari tenía récord de 8-2-2, con dos triunfos y una derrota por knockout, y venía de vencer a Jonniel Laurente por decisión unánime en mayo de 2025. El nipón solo llevaba seis años como profesional después de debutar contra Lasben Sinaba el 5 de octubre de 2019.

Professional boxer Shigetoshi Kotari has sadly passed away at the age of 28 due to brain injuries sustained in his bout with Yamato Hata on August 2nd.



Our deepest condolences to his family and friends💔



Rest in peace champ. 🙏 pic.twitter.com/BEnE88po4D — Source of Boxing (@Sourceofboxing) August 8, 2025

OMB lamenta el fallecimiento de Shigetoshi Kotari

La Organización Mundial de Boxeo emitió un comunicado en redes sociales donde se anunció el fallecimiento de Kotari. En el mismo, la OMB envió sus condolencias para todas las personas relacionadas con el japonés.

“El mundo del boxeo lamenta el trágico fallecimiento del boxeador japonés Shigetoshi Kotari, quien sucumbió a las lesiones sufridas durante su pelea por el título el 2 de agosto”, dice la OMB.

“Un guerrero en el ring, un luchador de espíritu, se fue demasiado pronto. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, su equipo y toda la comunidad del boxeo japonesa”, cerró la OMB en su comunicado.

Rest in peace, Shigetoshi Kotari 🕊️



The boxing world mourns the tragic passing of Japanese fighter Shigetoshi Kotari, who succumbed to injuries sustained during his August 2nd title fight.



A warrior in the ring. A fighter in spirit. Gone too soon.



Our thoughts and prayers are… pic.twitter.com/PjZtDyBIU2 — WBO (@WorldBoxingOrg) August 8, 2025

